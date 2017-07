Grindeanu va trage un semnal de alarmă privind modul de votare

Fostul premier Sorin Grindeanu susţine că prin solicitarea sa adresată Curţii Constituţionale a României (CCR), după moţiunea de cenzură prin care i-a fost demis Cabinetul, a încercat să tragă ”un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează” şi nu a urmărit să conteste în niciun fel rezultatul votului.

Sorin Grindeanu subliniază, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Parlamentul României trebuie recredibilizat în rândul cetăţenilor, un rol important avându-l parlamentarii, care trebuie ”să depună eforturi pentru îndreptarea imaginii instituţiei”.

”Am luat act de decizia Curţii Constituţionale de astăzi, care a respins ca inadmisibilă solicitarea pe care am formulat-o vizavi de respectarea votului secret în Parlament. Nu am contestat nicio secundă rezultatul votului de la moţiune, nu aceasta a fost intenţia mea, ci am încercat să trag un semnal serios de alarmă legat de modul în care se votează. Parlamentul trebuie recredibilizat, iar parlamentarii trebuie să depună eforturi pentru îndreptarea imaginii instituţiei. E foarte important ca pe viitor să ne asigurăm că votul secret este respectat. Altfel, nu vom reuşi să recâştigăm încrederea românilor în Parlament, forul democratic suprem”, susţine Sorin Grindeanu în postarea sa.