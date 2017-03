Grindeanu spune cum ar arăta cel mai bun premier post decembrist

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni seară că, în opinia sa, profilul de cel mai bun prim-ministru al României de după 1989 ar fi fost „o combinație” între Adrian Năstase, Victor Ponta, Mugur Isărescu și Călin Popescu Tăriceanu.

„Mi-e greu să fac o evaluare. Cred că o combinație, o combinație între Adrian Năstase, Victor Ponta și Mugur Isărescu, așa o combinație ar fi fost fericită și domnul Tăriceanu pentru că a fost o perioadă în care lucrurile au mers foarte bine din punct de vedere economic. Eu cred că așa, luat mai mult de la unii, mai puțin de la alții, dar o combinație ar fi fost ideală”, a afirmat Sorin Grindeanu, întrebat într-o emisiune la Antena 3 cine, în opinia sa, a fost cel mai bun prim-ministru postdecembrist al României.

Fiind întrebat care și-ar dori să fie menționată la galeria de onoare a foștilor premieri perioada sa de guvernare, un mandat, două mandate, prim-ministrul în funcție a spus: „Îmi doresc să rămân atât timp cât simt că eu și echipa pe care o coordonez facem ceea ce trebuie și pentru ceea ce ne-au ales oamenii”.

„Atât timp cât facem ceea ce trebuie, atât trebuie să rămânem”, a spus Grindeanu.

Referitor la care este cea mai mare „ambiție politică” a sa și dacă se gândește pe viitor la un mandat de președinte al României, premierul a răspuns că nu s-a gândit la așa ceva, notează Mediafax.

„Nu, nu m-am gândit și sunt cât se poate de sincer. În ultimul an, la mine viața s-a schimbat, așa, de la o lună la alta, eram parlamentar, după aceea mi-a cerut filiala să candidez la Consiliul Județean, am câștigat, (…). Îmi doresc așa cum am spus, în urmă cu câteva luni, (…) imediat ce am depus jurământul ca președinte de CJ, îmi doresc să fac treabă, să fiu împreună cu echipa mea, să simt că suntem de folos și că facem ceea ce trebuie. Vă spuneam de pericolul de a te rupe de realitate, de ceea ce înseamnă realitatea de zi cu zi (…) eu consider că e cel mai mare pericol. În momentul în care (…) trăiești sub un clopot de sticlă și auzi în stânga, dreapta, numai lucruri frumoase, cât ești de frumos, cât ești de deștept, ce bine faci, în momentul ăla pierzi contactul cu ceea ce reprezintă realitatea și acesta este un pericol pe care-l are fiecare om politic care ocupă o funcție de demnitate. (…) Să te ia valul. (…) De asemenea, atunci când o să ies (din funcție — n.r.) (…) și voi ocupa și eu un loc pe acest perete (galeria foștilor premieri ai României de la Guvern — n.r.) mi-aș dori să ies, și asta este de fapt ținta, (…) cu sufletul împăcat că a făcut tot ceea ce depinde de el și de echipele pe care le-au condus, să facă bine. Asta este ceea ce-mi doresc”, a mai declarat Sorin Grindeanu.