Grindeanu spune ce i-a lipsit ca să reziste în funcţia de premier

Fostul premier Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-un interviu acordat Mediafax, ce crede că i-a lipsit ca să reziste în funcţia de prim-ministru, el răspunzând: „Pe scurt, pupincurismul!”.

Grindeanu a lansat, totodată, o serie de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus că va avea aceeaşi atitudine pe care a avut-o în cazul Cabinetului său şi în ceea ce priveşte Guvernul Tudose.

„Dacă (premierul Tudose, n.r.) nu va rezista tentaţiilor de a deschide porţile finanţărilor de la ministerul Dezvoltării, de exemplu, către anumite proiecte, undeva prin toamnă situaţia e posibil să nu fie foarte roz din punct de vedere economic. Iar domnul Dragnea va spune: <<Eu? E treaba Guvernului. Nu e bun, să-l schimbăm!>>”, a arătat Grindeanu.

Fostul premier Sorin Grindeanu a anunţat, vineri, că a început să creioneze, împreună cu alţi colegi, un proiect intern pentru PSD, pe care îl va supune dezbaterii interne în această vară, scopul fiind acela de a stopa „dezastrul” spre care merge PSD. El a acuzat faptul că statutul PSD nu se mai respectă, el arătând că de un an şi jumătate nu se mai reuneşte BPN, iar singura structură care funcţionează, dar ca un „pluton de execuţie”, este CExN. În privinţa situaţiei create după demiterea sa, Grindeanu a avertizat că Tudorel Toader că este altă persoană decât cea pe care a propus-o şi că aşteaptă cu interes să vadă proiectul cu care va veni pentru modificarea codurilor.

Grindeanu: Am vrut să demisionez

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a povestit la interviurile dcnews că a existat un moment în care a vrut să demisioneze. Numai că în urma discuțiilor cu conducerea PSD a fost întors din drum.

Mai exact, Sorin Grindeanu spune că a vrut să demisioneze în timpul protestelor masive din stradă împotriva ordonanței 13. Fostul premier spune că în acel moment a simțit că este momentul să se schimbe ceva, pentru că lucrurile păreau scăpate de sub control.

„Pentru că eu am simțit în acele zile că există o problemă și că era o presiune mare și asupra mea m-am dus în fața partidului și am spus că eu cred că este normal să schimbăm garnitura. Am mers și am avut discuții cu conducerea partidului. Frica cea mai mare a partidului era că eu urmează să îmi dau demisia și că mergem în opoziție. Am înțeles argumentele pentru care trebuie să rămân în continuare,” a povestit Sorin Grindeanu la interviurile dcnews.

Fostul prim-ministru spune că totul avea să se schimbe cu ocazia întrunirii Comitetului Executiv Național al PSD care a avut loc în luna februarie, atunci când s-a dat un vot de susținere pentru Cabinetul condus de el.

„A fost acel CEx la începutul lunii februarie când s-a dat un vot de susținere în continuare pentru Guvern. Mi-am pus mandatul la dispoziția Guvernului și era normal să fac acest lucru. Sigur că au fost discuții între mine și președintele partidului și au fost rațiuni pe care eu le-am înțeles, de ce eu să nu îmi dau demisia. Am mers mai departe și am încercat să îmi fac treaba așa cum am știut eu mai bine,” a mai spus Grindeanu.

Grindeanu: Dragnea a încercat să-şi arate muşchii

Fostul premier Sorin Grindeanu a spus, vineri, 7 iulie, într-un interviu acordat dcnews, că Liviu Dragnea a încercat să-şi „arate muşchii în faţa celor care poate că nu-l bagă în seamă”.

Întrebat ce i-a reproşat Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu a spus: „Eu sunt extrem de sincer. Să ştiţi că nu ştiu. Trebuie să-l întrebaţi pe Liviu Dragnea. A scos acea evaluare ca şi suport pentru retragerea sprijinului politic”.

„I-am spus că fac acest lucru (n.r. demisia din funcţia de premier al României) dacă ne asumăm amândoi. Înseamnă că şi tu ai greşit, hai să ne asumăm amândoi. Şi a refuzat”, a spus Grindeanu.

„Din punctul meu de vedere, Liviu Dragnea încearcă sau a încercat prin această mişcare (n.r moţiunea de cenzură) să-şi arate muşchii în faţa celor care poate că nu-l bagă în seamă. (…) Impresia mea a fost că tot timpul s-a încercat să se arate următoarea imaginea: eu sunt Parlamentul, eu sunt Guvernul, eu sunt partidul. Eu, pe persoană fizică, Liviu Dragnea”, a punctat, în cadrul interviului, Sorin Grindeanu.