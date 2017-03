Grindeanu precizează că lupta anticorupţie nu trebuie să stea sub semnul unui nume

Premierul Sorin Grindeanu a anunţat că a luat act de decizia ministrului Justiţiei în ceea ce-i priveşte pe şefii de parchete, considerând însă necesar ca autorităţile statului să-şi respecte competenţele constituţionale şi precizând că lupta anticorupţie nu trebuie să stea sub semnul unui nume.

„Ministrul Justiţiei are autoritatea legală, experienţa profesională şi căderea morală pentru a face această evaluare şi pentru a recomanda măsurile necesare. Premierul a cerut să fie informat constant în legătură cu rezultatele monitorizării continue asupra activităţii procurorilor, pe care a decis să o instituie domnul ministru al Justiţiei. De asemenea, premierul consideră necesar ca autorităţile statului să-şi respecte competenţele constituţionale, pentru ca, pe viitor, astfel de conflicte să fie evitate. Trebuie să avem în vedere faptul că judecătorii CCR au arătat, în decizia lor, că o instituţie a statului şi-a arogat atribuţii pe care nu le posedă. În încheiere, premierul Grindeanu reiterează angajamentul ferm al Guvernului României faţă de lupta anticorupţie. Prim-ministrul subliniază însă că, pentru ca această luptă să fie cu adevărat eficientă, ea nu trebuie să stea sub semnul unui nume. Mecanismele de combatere a corupţiei trebuie să ajungă la maturitate, ceea ce înseamnă că trebuie să funcţioneze, indiferent de conducere. O instituţie nu se poate confunda cu o persoană, oricine ar fi aceasta”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului, remis miercuri seară Mediafax.

Tudorel Toader a declarat, miercuri, după evaluarea conducerilor Parchetului General şi DNA că momentan nu este oportună declanşarea mecanismului de revocare a procurorului general, Augustin Lazăr şi a procurorului şef DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Evaluând toţi factorii de constituţionalitate, de legalitate, de oportunitate, am apreciat că în acest moment nu este oportună declanşarea mecanismului instituţional de revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiţie şi a procurorului şef DNA”, a declarat, miercuri, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la finalul declaraţiei de presă avute după încheierea evaluării activităţii parchetelor.



Ministrul Justiţiei a precizat însă că va monitoriza de acum înainte activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

„Ceea ce ceea ce considerăm oportun în spiritul existenţei statului de drept este necesitatea instituirii unei atente monitorizări, a unei obligaţii de raportare a activităţii pe care o desfăşoară procurorii de la Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, DIICOT, o autoritate pe care trebuie să o exercite ministrul Justiţiei, fără ingerinţe în ceea ce priveşte independenţa procurorilor de a da soluţii, pentru a identifica modul în care procurorii pe viitor înţeleg limitele de competenţă. (…) Această autoritate se va exercita, această monitorizare se va exercita fără ştirbirea independenţei procurorilor, ci ca un mecanism care să dea consistenţă prevederilor Constituţiei de exercitare a autorităţii ministrului Justiţiei asupra procurorilor”, a mai spus Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a adăugat că este evident că Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţe ce nu îi reveneau legal în ceea ce priveşte anchetarea OUG 13, a criticat derapajele instituţiei conduse de Laura Codruţa Kovesi, dar a precizat că magistraţii Curţii Constituţionale au restabilit echilibrul între puterile statului, prin decizia dată.

„Informările punctuale relevă derapaje instituţionale în sensul unei acţiuni cel puţin exagerate din partea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, derapaje care au produs reacţii negative în media şi la nivelul opiniei publice”, a declarat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a subliniat că evaluarea a făcut-o singur, fără nicio presiune.

„Am întocmit un raport de evaluare care are 19 pagini. Evaluarea a survenit în contextul în care pe de o parte Guvernul a adoptat OUG 13, pe de altă parte DNA a procedat la anchetarea circumstanţelor, oportunităţii, legalităţii, constituţionalităţii procedurii în care a fost adoptată respectiva OUG. Am solicitat informări de la cele două autorităţi de la DNA şi Parchet pe care le-am primit. Am avut întâlniri punctuale cu şefii celor două instituţii, am văzut că s-au făcut speculaţii legat de momentul în care au venit cei doi procurori şefi. Vă asigur că cei doi au venit în mai puţin de 10-15 minute din momentul în care i-am invitat la discuţii. Suprapunerea cu vizita ambasadorului SUA a fost o pură coincidenţă”, a mai spus Tudorel Toader.

Acesta a spus că instituţiile trebuie să îşi respecte competenţele.

„Fiecare autoritate să rămână în matca sa. Fiecare autoritate trebuie să respecte competenţele. Statul de drept are o arhitectură bine conturată. Autorităţile au competenţe complementare”, a mai spus Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţase, în urmă cu două săptămâni, că va avea discuţii separate cu procurorul general, Augustin Lazăr, şi cu procurorul-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, după apariţia motivării CCR pe conflictul DNA-Guvern şi că în paralel va face şi o evaluare a instituţiilor.