Grindeanu neagă vreo ruptură între el şi Dragnea

Premierul Sorin Grindeanu a negat marţi seara faptul că ar exista vreo ruptură între el şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, dar şi că ar viza funcţia de preşedinte al partidului, afirmând că el are de implementat un program de guvernare ”extrem de ambiţios”.

”Azi m-am întâlnit cu dl. Dragnea, m-am întâlnit şi cu dl. Tăriceanu”, a spus Sorin Grindeanu, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

El a negat că ar fi certat cu liderul PSD, Liviu Dragnea.

Întrebat dacă vrea să preia funcţia de preşedinte al PSD, premierul a negat şi acest zvon, scrie Mediafax.



”În momentul de faţă am foarte multă muncă de făcut la Guvern, am de implementat, împreună cu echipa şi cu ajutorul coaliţiei, un program de guvernare extrem de ambiţios, care a fost votat de majoritatea românilor. În primul rând, asta e preocuparea pe care o am şi de aceea şi semnalul de alarmă legat de buget şi de perioada deja târzie”, a precizat Sorin Grindeanu.