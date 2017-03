Grindeanu l-a primit la Palatul Victoria pe ambasadorul SUA

Premierul Sorin Grindeanu i-a primit, joi dimineaţa, la Palatul Victoria, pe Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti, şi pe Radu Ioanid, director al Programului Arhivistic Internaţional din cadrul Centrului pentru Înalte Studii despre Holocaust, ambasadorul SUA discutând marţi şi cu Liviu Dragnea.

”Principala temă de discuţie a fost înfiinţarea unui Muzeu al Istoriei Evreilor din România, un demers de consolidare a educaţiei privind istoria Holocaustului. Discuţia a avut loc în contextul organizării la Palatul Victoria, în data de 17 martie, a primei reuniuni internaţionale a Comitetului Consultativ pentru realizarea muzeului”, se arată într-un comunicat de presă al Executivului, citat de Mediafax.

Potrivit sursei citate, Sorin Grindeanu a exprimat aprecieri pentru excelenta colaborare între instituţiile din România şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, în special pentru desfăşurarea de programe educative, precum şi în promovarea internaţională a proiectului unui Muzeu al evreilor din România.

“Acest proiect are susţinerea Guvernului României, precum şi a altor instituţii ale statului român. Ne dorim ca acest proiect să devină realitate cât mai curând şi vom colabora îndeaproape, în acest sens, cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România”, a afirmat prim-ministrul, conform comunicatului de presă.

Şeful Executivului a mulţumit delegaţiei pentru propunerea de a deveni membru de onoare al Board-ului viitorului Muzeu al Istoriei Evreilor din România.

În cadrul întâlnirii, partea americană a reafirmat aprecierea pentru activitatea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» şi pentru rezultatele Preşedinţiei româneşti la Alianţa Internaţională pentru memoria Holocaustului.

La întâlnire au mai participat Radu Ioanid, director al Programului Arhivistic Internaţional din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, Paul Shapiro, director Programe de Înalte Studii din cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, Mihnea Constantinescu, ambasador cu însărcinări speciale MAE şi Alexandru Florian, director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – Elie Wiesel.

Marţi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a precizat că a avut o întrevedere cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Haans Klemm, cu care a discutat inclusiv despre înfiinţarea Muzeului Holocaustului în România, dar şi despre parteneriatul strategic dintre România şi SUA.

„A venit domnul Radu Ioanid din SUA. De asemenea, a venit împreună cu dumnealui domnul ambasador Klemm. Am discutat despre câteva chestiuni legate de muzeul Holocaustului care se va înfiinţa în România. Este un lucru pe care l-am discutat cu domnul Ioanid şi la Washington când am fost. Şi, de asemenea, am discutat cu domnul ambasador exact despre lucrurile astea- despre evoluţiile din UE şi despre relaţia dintre SUA şi România”, a precizat Dragnea.