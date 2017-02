Grindeanu îndeamnă la calm cele două tabere care protestează

Premierul Sorin Grindeanu a reiterat luni că îi îndeamnă pe toţi protestatarii la calm, dar şi că a observat că, începând de duminică, ”încep să devină vizibile două tabere”, el susţinând că guvernul pe care îl conduce este efectul majorităţii rezultate în urma votului din 11 decembrie.

”Eu am văzut că există începând de ieri, parcă încep să devină vizibile două tabere. Eu i-aş îndemna şi pe unii şi pe ceilalţi la calm. Repet, noi avem nevoie de stabilitate, de lucruri care să ne unească. Am înţeles mesajul. Am înţeles mesajul dat de stradă, tocmai de aceea am luat decizia de a abroga ordonanţa (13 – n.r.). Pe de altă parte, susţinătorii noştri şi cei care vor să mergem mai departe simt nevoia să-şi manifeste această susţinere. Eu i-aş îndemna la calm pe toţi”, a afirmat premierul Sorin Grindeanu, întrebat ce mesaj le transmite protestatarilor.

Ziariştii i-au atras atenţia că la protestul antiguvernamental au participat aproximativ 600.000 de oameni în toată ţara, în timp ce la cel de susţinere a Executivului circa 1.500 de oameni.

”Nu. Dacă am fost înţeles în forma asta… Numai că, totodată, noi am avut în urmă cu câteva săptămâni, şapte dacă nu mă înşel, alegeri, în care vorbim de milioane de voturi. De asemenea, acele milioane de voturi înseamnă susţinere pentru ceea ce înseamnă acum coaliţia PSD-ALDE. Nu, nu înseamnă un cec în alb, dar s-a creat o majoritate în Parlament, iar acea majoritate susţine guvernul”, a răspuns premierul, citat de Mediafax.

Premierul Sorin Grindeanu a fost întrebat luni la Parlament dacă a luat în calcul în ultimele zile să demisioneze, el răspunzând că ceea ce gândeşte singur câteodată ”e cu totul altă problemă”.

El a negat că ar fi intenţionat să demisioneze din funcţie.

”Nu aş vrea să trec la lucruri personale, pentru că aici vorbesc ca prim ministru. (..) Eu v-am spus hotărârea mea ca prim-ministru, ceea ce gândesc singur câteodată e cu totul altă problemă din toate punctele de vedere”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă îşi reproşează ceva în ultima perioadă, şeful Executivului a evitat un răspuns, reiterând că din partea ministerului Justiţiei a existat o lipsă de dialog şi ”poate neexplicarea” OUG 13.

”E bine şi pentru viitor şi pentru cei ce vor veni, acest semnal e extrem de important şi îl iau ca atare”, a adăugat el referindu-se la proteste, menţionând că Guvernul Grindeanu nu este primul care a dat OUG pentru modificarea Codurilor.

Întrebat dacă între el şi liderul PSD, Liviu Dragnea, există un conflict, Grindeanu a replicat: ”Nu vreau să răspund la asemenea speculaţii. Am fost azi la şedinţa de grup împreună, au fost în Parlament, aţi văzut susţinerea pe care coaliţia o dă în continuare Guvernului. Eu cred că lucrurile sunt cât se poate de clare”.