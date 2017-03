Grindeanu îl apără pe Dragnea în războiul cu Ponta

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, în calitate de membru al PSD, că nu este de acord cu modul la care se desfășoară relația politică la acest moment între liderul social-democraților Liviu Dragnea și fostul președinte al partidului, deputatul Victor Ponta, punctând că „lucrurile trebuie discutate în interior”.

„Să știți că nu-mi place această atitudine și vă spun cât se poate de direct. Sunt membru de peste 20 de ani, anul acesta fac 21 de când sunt membru PSD, și eu consider că toate lucrurile trebuie discutate în interior, și nu doar eu. În primul rând trebuie discutate în interior, și nu e doar părerea mea, e și a altor colegi. Toate aceste luări de poziție, cea de care aminteați dumneavoastră a fostului președinte Victor Ponta și poate a altora. Eu cred că trebuie spuse aceste lucruri în interior. Și cred că așa e normal să le discutăm, să încercăm, dacă acele lucruri sunt valabile să le îndreptăm „, a declarat Sorin Grindeanu, după ce a participat la reuniune la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în cadrul vizitei de lucru pe care o desfășoară în județul Dâmbovița, notează Agerpres.

Premierul a răspuns astfel, întrebat cum privește ce se întâmplă ca relație în plan politic între președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul președinte al social-democraților, Victor Ponta, în condițiile în care fostul președinte al partidului „atacă foarte des PSD”.

Grindeanu nu a discutat cu Ponta de 3 săptămâni

Fiind întrebat dacă Ponta i-a spus despre nemulțumirile sale privind actuala conducere a PSD, Grindeanu a spus că s-a întâlnit cu Victor Ponta în urmă cu aproximativ trei săptămâni și recent nu a mai avut discuții cu acesta.

„Nu am mai discutat cu dânsul cam de trei săptămâni, o lună. Victor Ponta este fost președinte al partidului, e membru PSD, dar nu o să-mi ocup timpul astăzi pentru a vă răspunde doar despre Victor Ponta și despre altceva. Am avut întâlniri foarte bune și continuă întâlnirile la Dâmbovița. Îmi doresc să aud probleme, probleme noi, probleme pe care putem să le rezolvăm de la nivel guvernamental”, a spus Grindeanu.

Grindeanu are dubii legate de evaluarea procurorilor

Premierul Sorin Grindeanu a declarat astăzi că are dubii în privința evaluării care îi privea pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi și Procurorul general Augustin Lazăr, realizată de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

”Pot să spun că am semne de întrebare legate de modul în care a fost prezentat acest raport care dă o fractură de mare parte din corpul acestui raport și concluzie, dar eu am luat act de raportul pe care ministrul Justiției, și este singurul în măsură conform legii să facă acest raport. Pe mine mă interesează ca instituțiile să funcționeze, fie că vorbim de Parchetul General, fie că vorbim de DNA sau de DIICOT. Dacă își cunoșteau bine atribuțiile știau că nu aveau dreptul să facă lucrul aceasta cei de la DNA, nu era nevoie de o decizie a Curții Constituționale. Indiferent de concluziile care ar fi rezultat din acest raport, fiindcă am văzut anumite reluări de poziție care nu sunt conforme cu realitatea, ar fi însemnat schimbarea nici a domnului Lazăr nici a doamnei Kovesi. Procedura era inițiată, se închidea conform legii procedura la nivel de președenție”, a declarat Sorin Grindeanu.