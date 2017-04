Grindeanu anunţă că sunt bani europeni pentru drumuri

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi, la Bistriţa, că autorităţile nu au ştiut să atragă banii europeni, urmând să fie luate măsuri pentru a reduce birocraţia şi timpii de aşteptare în fazele de preexecuţie pentru proiectele strategice de infrastructură.

Sorin Grindeanu a declarat că vor fi lansate proiecte noi în concordanţă cu Masterplanul, pentru că bani europeni există, însă autorităţile nu au ştiut până acum să îi atragă, relatează mediafax.

„Avem un Masterplan pe care domnul ministru Rus l-a prezentat la Bruxelles, care este agreat de Comisia Europeană. Există hotărârea de Guvern care a adoptat acest Masterplan. Am terminat discuţia şi putem să trecem la treabă! Îmi doresc şi lucrul acesta se va întâmpla în perioda următoare – foarte multe proiecte noi, licitaţii, în concordanţă cu acest Masterplan vor fi lansate. În următoarea lună, în următoarele două luni să putem să dăm drumul la lucrări. Mai este ceva: sunt bani! Vorbim de bani europeni pe care noi nu am ştiut să-i cheltuim. Am fazat proiecte care trebuie să fie gata şi banii europeni absorbiţi de noi în vechiul exerciţiu bugetar 2007-2013 am venit cu mare parte din el în acest exerciţiu bugetar, când ar trebui să facem alte proiecte”, a spus marţi la Bistriţa, premierul Sorin Grindeanu în timpul unei întâlniri cu autorităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud.

La întâlnirea cu autorităţile locale din Bistriţa au participat şi oameni de afaceri din judeţ, care s-au plâns de problema infrastructurii şi a birocraţiei, premierul declarând că ştie că „lumea s-a săturat de drumuri desenate pe tablă cu carioca” şi că infrastructura este domeniu prioritar în guvernul pe are îl conduce.

„Ştiu că lumea s-a săturat de vorbe, s-a săturat de drumuri desenate pe tablă cu carioca, s-a săturat de termene care nu sunt respectate, s-a săturat de tot ceea ce ştiţi că s-a întâmplat în aceşti ani. Sunt bani europeni, bani europeni pe care noi în anii trecuţi nu am ştiut să-i cheltuim şi foarte multe proiecte au fost fazate pe actualul exerciţiu bugetar, ceea ce este un mare minus pentru ţara noastră iar infrastructura este şi reprezintă unul dintre domeniile prioritare ale guvernului pe care-l conduc”, a declarat premierul Sorin Grindeanu într-un breefing de presă.

Potrivit premierului, Guvernul lucrează în prezent la găsirea unor soluţii legale pentru schimbarea cadrului legislativ în ceea ce priveşte proiectele strategice de infrastructură pentru a reduce timpii pierduţi cu fazele de preexecuţie.