UPDATE: Greva din Educaţie se suspendă! Se revine la şcoală

UPDATE: Ce spune premierul Nicolae Ciucă:

„Astăzi, pe baza discuţiilor şi angajamentelor tuturor părţilor implicate, am decis, la nivelul coaliţiei şi în deplin consens cu liderii de sindicat ca, odată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascăliloir, vom adopta şi ne vom ţine de cuvânt – cum am făcut şi până acum – prin adoptarea OUG cu elementele de conţinut aşa cum au fost ele agreate cu sindicatele. Coaliţia de guvernare, gfuvernul pe care îl conduc au asumat cu maximum de responsabilitate, pentru interesul public şi pentru rezolvarea problemelor din sistemul de învăţământ, acumulate în foarte mulţi ani. În atâţia ani s-au strâns o serie întreagă de neajunsuri, probleme care trebuie rezolvate. În deplină responsabilitate a liderilor guvernului şi în deplin dialog cu sindicatele, am considerat că e absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă. Să încheiem anul şcolar, să se desfăşoare EN şi examenul de bacalaureat. În acest moment adoptăm OUG, de fapt sunt două OUG – una cu asigurarea fondurilor salariale de la stat, una pe linia de finanţare europeană. Acest guvern a asigurat cu sfârşitul anului 2021, o finanţare de 8 miliarde de lei, faţă de finanţările cuvenite pentru 2021-22. La aceasta se adaugă sumele de bani pe care le adăugăm prin această OUG, de aproximativ 3 miliarde de lei. În acest tablou al finanţării trebuie să amintim că nu doar partea salarială e cea care contează, ci şi investiţiile în învăţământ. Sunt bani alocaţi pentru dezvoltarea infrastructurii din tot sistemul de educaţiei. Am cuprins aceste lucruri în noile legi ale educaţiei. La toate axcestea trebuie să subliniem alocarea de 3,6 miliarde de euro bani prin PNRR care vin pentru a complementa efortul care se face de la bugetul de stat.”

***

Luni, 12 iunie 2023, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, în urma consultării liderilor organizaţiilor sindicale afiliate, în cadrul şedinţelor Colegiilor liderilor celor două federaţii, au luat decizia să suspendă greva generală, condiţionată de instituirea, în ordonanţa de urgenţă ce urmează a fi aprobată în şedinţa de Guvern de luni, prin articol distinct, a:

– principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut şi care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public;

– acordării primei tranşe de majorare salarială (50% din creşterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 01.01.2024.

În situaţia în care în textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanţa de urgenţă, greva va fi reluată”, au transmis sindicaliştii.