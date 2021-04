Greenpeace solicită Ministerului Energiei să accelereze tranziţia energetică verde în România

Activiştii de mediu ai Greenpeace România solicită Ministerului Energiei să accelereze tranziţia energetică verde în ţara noastră şi, în acelaşi timp, să nu mai acorde, ilegal, sume generoase din bani publici subvenţionării cărbunelui.

Potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei, un grup de şapte activişti Greenpeace au format pe 13 aprilie o blocadă în faţa Ministerului Energiei, afişând bannere cu mesajele „Oamenii au viitor, cărbunele nu” şi „Energie regenerabilă, nu cărbune”.

„Mesajele sunt adresate ministrului Energiei, Virgil Popescu, şi decidenţilor din instituţie, care refuză să accelereze tranziţia energetică verde în România, acordând în acelaşi timp, ilegal, sume generoase din bani publici subvenţionării cărbunelui. Activiştii intenţionează ca în perioada următoare să continue să transmită aceleaşi mesaje ministrului, în diverse moduri, până când acesta va prioritiza energiile regenerabile. Arderea cărbunelui pentru producerea energiei electrice generează, la nivel mondial, cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră. Acestea cauzează încălzirea globală şi accentuează efectele schimbărilor climatice, pe care le resimţim cu toţii: secetă, furtuni, inundaţii, temperaturi anormale, distrugeri ale biodiversităţii. Cărbunele e şi o problemă pentru sănătate: aproximativ 20.000 de decese premature şi 10.000 de cazuri de bronşită cronică sunt cauzate anual în Europa de aerul toxic generat de arderea cărbunelui”, notează activiştii, care menţionează, totodată, că valoarea costurilor de sănătate, cauzate de arderea cu cărbune, se ridică la aproximativ 60 de miliarde de euro, anual.

În viziunea organizaţiei non-guvernamentale, planurile de eliminare a cărbunelui trebuie să conţină măsuri care să susţină sistemul energetic naţional şi care să asigure locuri de muncă alternative decente pentru oamenii care lucrează acum în industria mineritului.

„România se numără printre ultimele ţări din Europa care nu au anunţat o dată clară pentru renunţarea la cărbune, nu are un plan realist pentru eliminarea acestui combustibil fosil din mixul energetic naţional şi nici pentru înlocuirea acestuia cu noi capacităţi de energie regenerabilă. De asemenea, România este una dintre ţările U.E. cele mai afectate de schimbările climatice. Avertizările meteorologice cod roşu cresc exponenţial de la an la an în România şi vizează valuri de căldură, inundaţii, averse, intensificări ale vântului, temperaturi extreme etc. Tocmai acest lucru a fost ignorat de Guvernul României care, pe 31 martie, a decis să acorde ilegal Complexului Energetic Oltenia un grant de 241,4 milioane euro pentru plata certificatelor de emisii”, atenţionează reprezentanţii organizaţiei de mediu.

Responsabilul de campanii al Greenpeace România, Vlad Cătună, susţine că „ministrul Energiei se încăpăţânează să rămână ancorat în trecut”.