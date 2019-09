Grădina Maicii Domnului

Eu cred că în Grădina Maici Domnului răsar şi cresc virtuţi ale sufletului şi trupului nostru, la fel cum într-o grădină de pomi fructiferi răsar şi cresc ramuri dătătoare de rod ale copacului . Voi prezenta prin exemple simple câteva din aceste virtuţi marea majoritate a exemplelor date sunt luate din cartea lui Gary Chapman intitulată ,,Iubirea ca un mod de viaţă’’ apărută la editura ,, Curtea Veche’’ Bucureşti 2010. Aceste exemple sunt puse între ghilimele şi urmate de numărul paginii din cartea unde se regăsesc.

Bunătatea

„Am fost dur cu soţia mea respingându-i ideile şi spunându-i că tot ce spune nu are nici o logică. Am ridicat tonul la ea şi i-am spus exact ce gândeam . Atunci soţia mea a ieşit din cameră iar eu m-am aşezat în faţa televizorului să urmăresc meciul. După o jumătate de oră, ea s-a întors în camera aducându-mi un sandvis, cartofi prăjiţi si o Coca-Cola, spunându-mi „Te iubesc”.Apoi m-a sărutat pe obraz şi a iesit din cameră”.-pg 36

Mama mea a murit la 23 de ani de tuberculoză în anul 1944. Despre ea îmi amintesc foarte puţin, pentru că nu mă lăsau să stau cu ea ca să nu iau şi eu boala. Dintre povestirile despre mama auzite de la tata sau bunica, una mi-a rămas puternic în minte:”Intr-o zi venind tata de la servici s-a oprit cu câţiva prieteni la cârciuma din colţul străzii,foarte aproape de casa noastră. Mama văzând că întârzie a bănuit unde este, s-a dus la el şi a zis:Vasile tu stai de atâta vreme cu prietenii la băut şi nu ai niciun ban la tine.Ţi-am adus nişte bani să le plăteşti un rând sau două şi lor. A lăsat banii şi s-a dus acasă fără să mai spună nimic.

„Dupa 30 de ani Robert îsi mai amintea că vecinul i-a luat si lui o căpătâna de salată verde pentru că era la ofertă în acel magazin” pg 45

2. Răbdarea

„În 1845 Florence Nightingale născută într-o familie înstărită din Anglia a hotărât să se facă asistentă medicală în ciuda protestelor familiei.În 1854 Florence a adunat un grup de 38 de asistente medicale cu care a mers în Turcia pentru îngrijirea bolnavilor din Razboiul Crimeii, în ciuda protestelor medicilor britanici care spuneau că ele nu au ce căuta acolo. În primele 10 zile de la sosire au fost puse să facă un singur lucru: să spele pardoseala plină de sânge din spitalele de răniti. Apoi numărul rănitilor fiind tot mai mare au putut să-si facă meseria de asistente. Multumită activitătii de o viaţă a lui Florence în domeniul asistenţei medicale şi a altor cadre medicale asemenea ei , s-a infiinţat organizaţia „Crucea Rosie” pg 73

„În jurul anului 1970 doctorul Walter Mischel de la Universitatea Standfort a încheiat un mare studiu psihologic pe o perioadă mare de timp cunoscut sub numele de „testul cu bezele” .Unor copii de patru ani li s-a pus în faţă câte o bezea, după care li s-a spus: puteţi mânca această bezea chiar acum sau dacă mai aşteptaţi 15 minute până mă întorc, puteţi sa mâncaţi doua bezele. Unii copii au mâncat bezeua imediat, alţii după câteva minute , însă aproximativ o treime dintre copii au aşteptat până s-a întors medicul. Dupa mai mulţi ani, doctorul Mischel i-a chestionat din nou pe aceşti copii si a descoperit ca majoritatea celor care au mâncat imediat bezelele au devenit nişte tineri încăpăţânaţi, nerabdători si nemulţumiţi, dispuşi să se mulţumeasca cu puţin, dar imediat, în loc să aştepte cu răbdare dupa un rezultat mai bun.” pg 92

„Pentru a ne face o idee despre notiunea de răbdare să privim un copil mic care face primii paşi. El cade o dată, de doua ori, de trei ori, până când într-o bună zi reuşeşte să păşească singur. Câte ţeluri şi-ar mai atinge adulţii în viată, dacă ar da dovadă de răbdare şi de concentrarea unui copil” pg 93

3.Iertarea

„Un pacient i-a marturisit doctorului G.Chapman urmatoarele: Eram atât de furios pe soţia mea şi pe amantul ei încat doream sa plătească scump pentru suferinţa pe care o înduram eu şi copiii. După trei luni ea s-a intors de la amantul ei, recunscând că a făcut o mare greşeala şi că nu dorea să renunţe la căsnicia noastră. Nu mi-a fost usor, însă pe masură ce mi-am dat seama că era sinceră am găsit puterea de a o putea ierta. În prezent avem o casnicie fericită. Mă bucur ca nu am lăsat mândria să stea în calea iubirii mele fată de ea.” pg 109

„O femeie îndurerată a povestit psihologului că soţul ei a luat toţi banii din casă pentru jocurile de noroc. Cum să-l pot ierta când el m-a facut să sufăr atât de mult? Nu pot să mai am niciun fel de încredere în el. Dupa ceva timp în care el a recunoscut că a greşit şi a urmat un program de reabilitare ea l-a iertat spunand: acea hotarare a fost cea mai dificilă, dar si cea mai bună dintre toate deciziile pe care le-am făcut vreodată. Mă bucur mult ca nu l-am părăsit.” p113

„Nu ne-a fost uşor să trecem prin 35 de ani de căsnicie spune Gail, dar Don şi cu mine încă ne iubim, ne simţim bine unu cu celălalt şi mai negociem şi acum diverse lucruri pentru a ne întelege. Uneori cred că într-o relaţie cel mai greu este sa accepţi obiceiurile cotidiene ale celuilalt. Dup mai mult de trei decenii de căsnicie Gail si Don, în pofida defectelor fiecăruia, încă mai învaţă cum să se iubească unul pe celălalt.” pg 116

4. Respectul

„Un tânăr muncitor din California spunea că unul dintre cei mai respectuoşi oameni pe care i-a întâlnit a fost acela care l-a concediat de la primul său loc de muncă. M-a chemat la el şi mi-a spus: Băiete nu ştiu cum o să ne descurcam fără tine, dar începând de luni va trebui să încercăm.” pg 143

Un episcop catolic din America de Sud avea în parohia lui o femeie săracă, cu trei copii, fără soţ si fără loc de muncă. Pentru întreţinerea copiilor lucra ocazional la casele oamenilor, iar când nu găsea de lucru practica prostituţia, lucru ştiut de toţi. De sărbători primea din partea parohiei un pachet cu alimente şi diferite lucruri folositoare. Odată în Ajunul Crăciunului a întâlnit-o la episcopie şi a întrebat-o dacă a primit pachetul sau dacă are alte probleme. Am auzit că plecaţi din ţara şi am venit să vă mulţumesc pentru că sunteţi singurul om care atunci când vorbeşte cu mine îmi spune dumneavostră.

„Lipsa respectului duce la ceea ce sociologul Deborah Tannen numeşte cultura conflictelor. Priviţi la televizor şi vedeţi cum interlocutorii se întrerup reciproc, ridică tonul în speranţa că astfel sunt mai convingători, apelează la atacul la persoană, încearcă să-l inhibe pe adversar punându-i întrebări care nu lasă loc explicaţiilor, iar când l-au pus la pământ se consideră eroi. Puţini interlocutori au răbdare să asculte opiinile celorlalţi. Cei mai mulţi vor să iasă câstigători dintr-o dispută, nicidecum să informeze publicul.”pg 147

5.Smerenia

„Jim Collins,autorul cartii „Excelenta in afaceri” a studiat secretele din spatele celor mai profitabile companii din Statele Unite.Am fost uluiţi când am descoperit ce atitudine trebuie sa adopte liderii pentru a face o companie bună să devină una excelentă.Directorii aroganti si preocupati de dobândirea unui statut înalt care apar pe prima pagina a ziarelor şi se află mereu în centrul atenţiei fac notă discordantă fată de directorii companiilor care aspiră la excelentă în afaceri.Aceştia din urma sunt modeşti, tăcuti, rezervaţi,chiar timizi, armonizând în mod paradoxal smerenia si perfecţionismul la nivel profesional.În pofida modestiei lor remarcabile, toti acesti directori generali sunt niste oameni de succes. Datorita eforturilor lor, companiile pe care le conduc au avut o rată a rentabilitatii de aproape şapte ori mai mare decât cea de pe piaţa publică, pe o perioada de 15 ani. ’’pg 168

„Într-o dimineaţă Josh, un proaspăt absolvent de facultate,a fost chemat de seful lui care i-a spus:avem un post liber care cred că te va interesa.Trebuie să aleg între tine si Tim.Eu cred ca tu esti mai promitator, însă Tim are mai multă experientă. Vreau să aud de la fiecare de ce credeti că meritaţi sa fiţi promovaţi. Câţi ani are Tim, a întrebat Josh. In jur de 45 de ani a raspuns seful.Atunci eu cred ca ar trebui să primească el postul, eu s-ar putea să mai am si alte ocazii în viată, dar pentru el ar putea fi ultima.Cred că ar trebui să-i răsplatiţi efortul făcut pentru companie.”pg 179

,,Alex Haley avea un tablou interesant in biroul lui:era o fotografie cu o broască testoasă care stătea in vârful unui stalp de gard.Haley tinea mult la acea poză, deoarece îi amintea de o lecţie de viata pe care o invatase cu mult timp in urma. Când vezi o testoasă cocotată pe un gard ştii sigur ca pentru a ajunge acolo, cineva trebuia să îi fi dat o mână de ajutor. Ori de câte ori sunt încantat că am realizat un lucru extraordinar mă uit la acea fotografie si mă văd pe mine în locul testoasei,ajuns acolo sus pe gard.”pg.191

6. Generozitatea

„Bill Gates,fondatorul companiei Microsoft a înfiintat in 1994 o fundatie de caritate si a facut o prima donatie de 94 milioane de dolari. Până în 2008 el si soţia sa au făcut donaţii de peste 16 miliarde de dolari în scopuri caritabile printre care si aceea pentru facilitarea accesului populatiei din Africa la apa potabilă sau pentru lupta anti-SIDA.In 2006 Warren Bufet a declarat că va dona Fundatiei Gates acţiuni în valoare de peste 30 de miliarde de dolari.Faptele lor au atras atentia presei din lumea intreaga.” pg215

„Albert Lexie,un lustragiu infirm din naştere, din Pittsburg, California mergea de doua ori pe săptămâna în faţa Spitalului de copii din Pittsburg ca să lustruiască pantofii trecătorilor si să doneze spitalului banii primiţi.Până în prezent a donat peste o suta de mii de dolari.” pg 216

Balan Ioan,profesorul meu de desen de la Liceul din Campia Turzii a renuntat la postul care il avea, la situatia materială si la prieteni pentru a pleca in sudul tării, unde clima era mai bună pentru boala soţiei sale.

7. Sinceritatea

„Un băieţel căruia trebuia sa i se faca o operatie pe cord,l-a intrebat pe bunicul său dacă o sa-l doară operatia. Bunicul i-a raspuns sincer, dar plin de sperantă:Da,o sa te doară operatia.Însa durerea va fi mai suportabilă în timp ce trece, iar tu te vei insanatosi si vei deveni din ce in ce mai puternic.”pg.241

„Un tânăr i-a spus odata lui G.Chapman că cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l facă vreodată a fost să-i atragă atenţia fratelui său că nu este bine să-şi însele sotia.I-a spus:mi-e greu să aduc vorba despre asta, fiindca stiu ca mi s-ar putea întampla şi mie. Sper că, dacă ai afla şi tu că sunt într-o situaţie ca a ta,mi-ai atrage atentia asupra faptelor mele.Tin la tine prea mult ca să nu-mi pese de ceea ce faci. L-a sfătuit sa ia legatura cu un consilier de cuplu,mi-a urmat sfatul si in timp,s-a impacat cu sotia lui.Ma bucur ca am avut curajul de a-i spune adevarul. ’’pg 244

In anul 2001 eram presedintele Comisiei de Bacalaureat din localitatea Sângiorz-Băi.Lângă liceul unde am fost cazat s-a construit recent o biserică greco-catolică care avea program litugic dimineata inainte de ora sapte.Intr-o dimineata m-am dus la biserică si am stat până la sfârsitul litughiei.Am intârziat câteva minute la micul dejun,pe care îl luam cu membrii comisiei intr-o cameră alăturată cu cea in care dormeam eu.Când am intrat in sala de mese văzând că intru pe uşa din curte, colegii mei care luau masa m-au întrebat intr-o veselie:de unde veniti aşa de dimineată, domnule presedinte,râzând cu subânteles.Vin de la biserică, am raspuns eu.Au amutit toţi parcă au fost loviţi de fulger, iar eu am ramas uimit de puterea sinceritatii cu care am spus cele patru cuvinte.M-am asezat la masă şi le-am dorit poftă bună în continuare.

V. Câmpian

8 Septembrie 2019, Naşterea Maicii Domnului