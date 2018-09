Gol marcat de Gardoş după aproape cinci ani (Video)

16-imile Cupei României se joacă în această săptămână, iar marţi au fost programate cinci meciuri. CSU Craiova s-a calificat în optimile competiţiei după ce a învins Sportul Snagov cu 2-0. Primul gol al meciului a fost marcat de sătmăreanul Florin Gardoş. Acesta a primit o centrare perfectă de pe partea stângă, iar din faţa porţii a înscris cu capul în minutul 36.

După marcarea golului, Florin Gardoş a fost înlocuit după pauză din cauza unei accidentări. Ultima oară, fundaşul a reuşit să marcheze în tricoul FCSB-ului pe 18 decembrie 2013, într-o partidă jucată contra Astrei Giurgiu, scor 3-1. De altfel, acesta este cel de-al cincilea gol înscris de Gardoş, de-a lungul carierei sale, celelalte patru fiind reuşite în perioada în care a jucat pentru FCSB.

„Nu mai ştiu de când n-am mai dat gol. Contează foarte mult acest gol pentru moralul meu. M-a cam durut, am încasat o lovitură în tendonul lui ahile şi după a început să mi se încarce zona aia şi chiar nu mai puteam continua. Mi-aş fi dorit să joc 90 de minute, că nu am mai jucat de mult timp, mi-ar fi prins bine fizic, dar asta e, nu am vrut să mai risc. Nu cred ca e nimic grav, dar nu pot sa-mi dau seama dacă pot să fiu ok pentru meciul cu CFR”, a precizat Gardoş, conform Digi Sport.

Golul lui Gardoş poate fi văzut AICI.