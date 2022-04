Gol marcat de Bicfalvi în campionatul Rusiei

Eric Bicfalvi, rămas să joace în continuare în campionatul Rusiei, pentru FC Ural Ekaterinburg, a înscris un gol în meciul cu mai cunoscuta echipă, ŢSKA Moscova. Disputat în etapa a XXIII-a a campionatului Rusiei, meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2 iar golul doi al formaţiei vizitatoare a fost marcat de fotbalistul originar din Carei.

Bicfalvi a marcat în minutul 55 cu un şut din vole, expediat de la marginea careului, sub transversala porţii muscovite. FC Ural ocupă locul 13 în clasament, cu 21 de puncte, în timp ce ŢSKA Moscova este pe 3, cu 43 de puncte. Lider este Zenit, care are 48 de puncte.

Ajuns la 34 de ani, Bicfalvi joacă la Ural din 2017. El are 130 de apariţii în tricoul echipei pentru care a marcat 36 de goluri. În acest sezon a jucat în 21 de partide pentru FC Ural, a marcat de 5 ori şi a oferit 3 pase decisive. Are 9 apariţii în tricoul reprezentativei României (1 gol). Din păcate a fost “uitat” de Edi Iordănescu, actualul selecţioner al României cu toate că noi am zice că merită să fie convocat. Dar, cum el joacă în Rusia, şansele de a mai fi chemat la naţională sunt minime.