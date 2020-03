Gică Hagi este inclus în Top 10 cei mai buni mijlocași din istoria Barcelonei

Un site sportiv din Catalunia a alcătuit o ierarhie a celor mai importanți fotbaliști care, de-a lungul timpului, au purtat numărul 10 pentru pentru Barcelona. În frunte, nici nu se putea altfel, se află starul argentinian Lionel Messi.

Dar, spre satisfacția noastră a românilor în Top 10 se află și Gică Hagi. Fostul mijlocaș român este plasat pe un onorant loc 10. Având în vedere că Hagi a petrecut la Barcelona doar două sezoane, 1994-1996, timp în care a jucat în 51 de partide, a marcat 11 goluri și a oferit 5 pase de gol, clasarea lui pe locul 10 este mai mult decât onorantă. „De când am văzut acest clasament, parcă sunt alt om. O satisfacţie şi o împlinire fantastică! Orice jucător care s-a sacrificat pentru fotbal ar simți mândrie când ar vedea aşa ceva. În plus, la vârsta mea îmi cade tare bine. Iată că nu doar că am trecut şi am fost şi pe la Barcelona, ci am şi făcut, am lăsat ceva în istoria acestui club imens. Iar compania în care mă aflu este incredibilă. Incredibilă! Fotalişti imenși care au scris istoria acestui sport” a spus Gică Hagi la aflarea veștii.

Întrebat dacă nu-l deranjează că se află pe ultima poziție a topului, Hagi a spus: „Sunt exact unde trebuie. Uitați-vă ce nume mari sunt înaintea mea. Și ce dacă sunt pe 10? Ce număr mi s-ar fi potrivit mie mai bine dacă nu 10?”, a adugat Hagi.

Top 10 decari din istoria Barcelonei:

1. Leo Messi

2. Ladislau Kubala

3. Ronaldinho

4. Suarez Miramontes

5. Hristo Stoicikov

6. Rivaldo

7. Romario

8. Maradona

9. Evaristo

10. Gică Hagi