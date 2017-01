Ghiță dezvăluie într-o nouă înregistrare cum a fost amenințat Ponta de Coldea

Sebastian Ghiţă a declarat, într-o nouă înregistrare, că Florian Coldea l-a ameninţat pe Victor Ponta că îl arestează dacă semnează contractul privind autostrada Comarnic-Braşov. Ghiţă a prezentat imagini cu Florian Coldea despre care spune că sunt filmate la casa sa de la Cheia.

„Unul dintre conflictele majore pe care le-am avut cu Florian Coldea ţinea de discuţia despre dezvoltarea României, despre faptul că sunt blocate proiectele, că frica generează lipsă de absorbţie de fonduri europene, de faptul că funcţionarilor le e teamă să mai ia orice decizie şi să semneze orice document. În februarie 2015 a fost oaspetele meu la o vilă a familiei de la Cheia. A venit împreună cu familia sa. Am dovezi şi am să vi le arăt. Iată imaginile care ne prezintă pe amândoi în discuţia de la Cheia”, a declarat Sebastian Ghiţă.

Ulterior, postul România TV a prezentat imagini în care apare Florian Coldea, pe teresa unei case. Filmul continuă cu Sebastian Ghiţă, care apare pe terasă şi vorbeşte cu o persoană, însă interlocutorul nu mai apare în imagini. Sebastian Ghiţă susţine că Florian Coldea l-a ameninţat pe Victor Ponta că dacă va semna contractul privind autostrada Comarnic- Braşov îl va aresta, prim-adjunctul directorului SRI fiind interesat de construcţia autostrăzii.

„Ponta îşi dorea să continue proiectul cu autostrada Comarnic-Braşov însă Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a ameninţat de faţă cu mine că îl va aresta, pe el şi funcţionari din CNADNR care îndrăznesc să avanseze cu acest proiect. Îl va aresta dacă semnează contractul. Licitaţia, pentru că a fost vorba de o licitaţie între mari concerne europene, fusese deja câştigată de către consorţiul Vinci Strabag Aktor şi era susţinută de două grupuri financiare mari: Societe Generale din Franţa şi Erste Group Bank din Austria. În februarie 2015, la Cheia i-am reproşat lui Florian Coldea că blochează România blocând acest proiect şi nu numai. Mi-a răspuns foarte nervos şi agasat că europenii vor autostrada Piteşti- Sibiu pentru că pe acolo este definit culoarul european iar restul de bani pe care România îi strânge trebuie să-i păstrăm pentru a cumpăra armanent. I-am explica că autostrada Piteşti-Sibiu costă şapte miliarde de euro şi va dura peste 12 ani să o facem iar autostrada Comarnic- Braşov va costa sub un miliard şi o poate face România în doi ani, maxim trei. Iată că ce am spus atunci a confirmat guvernul Cioloş acum câteva săptămâni. Au spus foarte clar că până în 2023 să ne luăm gândul de la a avea o autostradă. Comarnic – Braşov ne-ar fi costat mai puţin de un miliard şi România ar fi putut construi în doi ani, maxim trei. De ce s-a luat decizia, care sunt interesele? Cum le răspunde oamenilor că în 2018 n-au trecut cu o autostadă Carpaţii? Să le răspundă Coldea. Eu le spun cine a blocat construirea. A fost ultima convorbire neoficială pe 1 februarie 2015. El a plecat supărat şi după două săptămâni, pe 17 februarie, atât fostul premier, cât şi eu, ne-am trezit cu un dosar, familia lui Victor Ponta a fost chemată la DNA, le-au făcut percheziţii, le-au confiscat tabletele nepoţilor. Nici după doi ani procurorii nu au făcut ceva cu acel dosar”, a spus Sebastian Ghiţă.

Sebastian Ghiţă spune că a refuzat să predea postul România TV sistemului, procurorilor şi preşedintelui Klaus Iohannis.

“Sistemul nu vrea o presă liberă şi nu vrea săă fie cunoscute deciziile de la CEDO. Vor o societate în care adevărul să nu mai poată fi spus Ei a voie să facă linşaj mediatic. Agenţii lor de infuenţă din mai mute ublicaţii fac acest lucru de dimineaţa şi până seara”, a mai spus Ghiţă.

Sebastian Ghiţă a fost pierdut, în noaptea de 19 spre 20 decembrie 2016, de poliţiştii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta către casă de la un eveniment al SRI, au declarat surse judiciare pentru Mediafax

Potrivit surselor citate, poliţiştii care îl supravegheau ar fi spus că acesta conducea cu peste 200 km/h şi că un alt autoturism i-ar fi blocat pe poliţişti. Ulterior, maşina în care se afla Sebastian Ghiţă a fost găsită la locuinţa sa, astfel că cei care efectuau filajul ar fi crezut că doarme.

Pe numele lui Sebastian Ghiţă a fost emis un mandat de arestare în lipsă, după ce a încălcat măsura controlului judiciar.