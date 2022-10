Ghidul tău pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile la Baccarat

Baccarat este unul dintre cele mai vechi şi îndrăgite jocuri de noroc din lume. Este preferat atât de jucătorii care joacă pe platformele online cât şi de cei care sunt atraşi mai degrabă de cazinourile terestre.

Acest joc a apărut în Italia în jurul anului 1400 şi este atât de popular şi în prezent datorită regulilor destul de simple, dar şi pentru că avantajul casei este extrem de mic (1%) în comparaţie cu alte jocuri. Mai ales acest din urmă detaliu îl face să fie atât de agreat de jucătorii de toate categoriile.

Dacă te numeri printre cei care sunt începători la capitolul Baccarat, acest articol îţi va fi foarte util. Vei afla ce este Baccaratul, ce reguli trebuie să respecţi, ce pariuri e recomandat să plasezi, dacă ai sau nu nevoie de abilităţi şi ce e bine să faci pentru a deveni un jucător tot mai bun.

Ce trebuie să ştii despre Baccarat?

Deşi din afară, Baccarat poate părea la prima vedere un joc complicat, de fapt este unul dintre cele mai simple jocuri de cazinou.

Pe scurt, acesta este un joc de cărţi care se desfăşoară între Jucător (Player) şi Bancher (Banker) şi se declară câştigător cel care are cea mai bună mână. Jocul are loc în mai multe runde, fiecare rundă încheindu-se cu următoarele posibile rezultate: Jucătorul are cea mai bună mână, Bancherul are mâna cea mai bună sau există egalitate între Player şi Banker.

Dacă nu şti deloc să joci Baccarat, până vei deprinde corect regulile poţi exersa pe variantele demo pe care le găseşti la toate cazinourile online. Mai mult, te poţi bucura şi de bonusuri fără depunere, dar şi alte oferte.

La începutul fiecărei mâini, jucătorii aleg dacă pariază pe mâna Jucătorului sau pe cea a Bancherului. De îndată ce pariurile s-au încheiat, dealerul împarte câte două cărţi atât pentru Jucător cât şi pentru Bancher.

Scopul jocului este să pariezi care mână va ajunge mai aproape de 9 după ce au fost extrase toate cărţile. Atunci când se calculează punctele la Baccarat se ţine cont de valoarea cărţilor, astfel: cărţile numerotate de la 2 la 9 au exact valoarea lor nominală înscrisă pe faţă, cărţile de As au valoarea 1, în timp ce Valetul, Dama şi Regele au 0 puncte.

Pentru a stabili punctele fiecărui jucător se face suma valorilor pentru fiecare mână.

Dacă numărul total de cărţi este mai mare decât 9, se renunţă la 1, iar al doilea număr reprezintă de fapt totalul.

Pentru a fi lucrurile cât mai clare iată un exemplu concret. Dacă mâna Jucătorului (Player) primeşte un 3 şi un 5, va avea un total de 8. Dacă Bancherul (Banker) primeşte o carte cu valoarea 8 şi una cu valoarea 9, va avea o mână de 17. În acest caz, se scade 1, iar scorul este numărat ca fiind 7. Şi pentru că 8 este mai aproape de 9 decât 7, toate pariurile care au fost plasate pe Player vor fi declarate câştigătoare.

În linii mari, acesta este jocul de Baccarat. Mai sunt şi alte detalii, dar pe acelea le vei lua în calcul după ce vei stăpâni foarte bine regulile de bază.

Este sau nu vorba de abilităţile tale?

Deşi jucătorii nu au control asupra cărţilor atunci când joacă Baccarat, ai putea crede că nu ai nevoie de abilităţi. Dar lucrurile nu stau deloc aşa.

Pentru a deveni un jucător de Baccarat cât mai bun, este indicat să dezvolţi anumite abilităţi. Nu doar că vei fi mai bun în cadrul jocului, dar şi vei câştiga mai mulţi bani.

Deciziile pe care le iei la masa de joc pot fi considerate o parte dintr-un set de abilităţi pe care le posedă un jucător bun. Orice detaliu care te ajută să câştigi mai mulţi bani este o abilitate.

Pariază pe Bancher şi nu paria niciodată pe Egalitate

Un jucător bun va paria întotdeauna pe Banker. De ce? Pentru că avantajul casei este cel mai mic în cazul pariurilor pe Bancher.

Avantajul casei este distribuit astfel: 1,06% pe Banker, 1,24% pe Player şi (Atenţie!) peste 14% pe Tie (Egalitate).

Deci, mergi mereu pe mâna Bancherului şi niciodată pe Egalitate. După cum vezi, pariul pe Tie este total dezavantajos pentru jucători. Orice jucător dornic de câştig va evita mereu pariurile pe Egalitate din cauza avantajului casei care este enorm.

După cum spun jucătorii experimentaţi, Bancherul câştigă cam în jumătate din cazuri, deci poţi să mergi fără probleme pe pariurile pe Banker. La fel de bine, poţi opta şi pentru Player, dar ia totuşi în calcul mai degrabă varianta Bancherului.

Foloseşte un sistem de pariere

O altă abilitate pe care ar trebui să o aibă jucătorii de Baccarat este cunoaşterea şi aplicarea unui sistem de pariere. Acesta este un set de reguli după care te ghidezi pentru a şti cât de mult să pariezi.

Există mai multe tipuri de sisteme de pariere: progresivă pozitivă, progresivă negativă şi plat.

Unul dintre cele mai aplicate sisteme de pariere este Strategia lui Martingale, care este un stil de pariere progresiv negativ. Dacă ţii cont de regula lui Martingale, ar trebui să pariezi pe aceeaşi sumă la fiecare mână câştigată şi să plasezi un pariu pe o sumă dublă când pierzi o mână.

Alte strategii de pariere destul de populare printre jucătorii de Baccarat sunt Strategia lui Paroli şi Strategia lui Labouchere.

Concluzie

Pune în aplicare tot ce ai citit în acest articol, exersează cât de mult poţi pe variantele demo înainte să joci pe bani reali, profită de bonusurile pe care le oferă cazinourile online şi gestionează-ţi bine bugetul alocat pentru jocuri de noroc.