George Simion, preşedinte? Hai să fim serioşi!

Cum era de aşteptat, parlamentarii PSD nu au votat pentru destituirea ministrului Virgil Popescu.

Motivul? Moţiunea fost introdusă de USR. Dintr-o tradiţie prost înţeleasă, verificată în timp, tot ce vine de la opoziţie, conform unei cutume parlamentare, nu se votează.

Aşadar, maşinăria politică, motorul în doi timpi cu ardere internă funcţionează.

Alianţa PSD-PNL este de nezdruncinat. Deocamdată.

Ce se va întâmpla în viitor? Rămâne de văzut. Cine poate da asigurări că, mai devreme sau mai târziu, nu se va rupe lanţul de iubire?

Dar să ne gândim ce fel de iubire leagă cele două partide aflate acum în poziţia de salvatoare ale României? În cine altcineva decât în PNL şi PSD să-şi pună speranţele biata populaţie a României? În USR? În Drulă? Noul preşedinte al USR nu are anvergura unui Dacian Cioloş sau măcar a unui Dan Barna.

În cursa pentru preşedinţia României nu-l putem exclude pe George Simion, preşedintele AUR. Dar ce faci cu un băiat care vrea să iasă în faţă cu orice preţ? Vrea George Simion să fie preşedintele României? Foarte bine, poate candida, dar există o măsură în tot şi în toate.

Să fim serioşi. Este de neimaginat o Românie cu un şef de stat ca George Simion, eventual cu un ministru de externe în persoana Dianei Şoşoacă. Există anumite limite nu doar de bun simţ, ci şi de reprezentare, de protocol.

Dacă renunţăm la acele mici simboluri, la acele mici accesorii ale puterii, pe care Klaus Iohannis le exploatează cu destulă dexteritate, dar fără consecinţe de ordin electoral, simbolistica puterii rămâne goală de conţinut.

Nicolae Ciucă nu poate cânta de unul singur „Deşteaptă-te, române!” fără să pară caraghios. Un Marcel Ciolacu cântând de unul singur „Treceţi batalioane române, Carpaţii!” poate lăsa impresia unui om care a băut un pahar în plus în timpul unei chermeze în Ardeal.

Perioada pe care o traversează România, Uniunea Europeană, întreaga planetă, este prea dificilă, prea complexă pentru a putea fi cuprinsă într-o formulă jurnalistică. De fapt ce se întâmplă? De unde a apărut această criză care întoarce pe dos nu doar o ţară, un grup de ţări, ci întreaga istorie europeană?

Vladimir Putin spune că dă drumul la robinet, la gaze, dacă se ridică sancţiunile împotriva Rusiei. Dar nimeni nu are curajul să pună în discuţie necesitatea sancţiunilor luate împotriva Rusiei la începutul războiului.

Ce s-a câştigat şi ce s-a pierdut după începerea războiului? Toate drumurile, toate discuţiile, duc spre gazul rusesc. Nimeni nu-şi imagina că economia Europei depindea într-o măsură atât de mare de materiile prime din Rusia, de gazul rusesc.

Dacă admitem existenţa propagandei ruseşti, de ce să nu acceptăm că există şi o propagandă nord-atlantică, o propagandă NATO? Partidul AUR este bănuit că ar face jocul Moscovei. Ce forţă are o formaţiune fără structuri teritoriale, un partid condus de un preşedinte care mai mult se dă în spectacol decât are o teză despre situaţia economico-socială din Uniunea Europeană?

Adevărul este că niciun partid, niciun om politic nu se evidenţiază ca teoretician al momentului istoric pe care îl traversează omenirea.

În orice alte condiţii acestea ar părea cuvinte mari. Omenirea chiar traversează un moment istoric. Este, în acest context, George Simion persoana chemată să rezolve problemele apărute?

Grav este că peste 10%, poate un procent şi mai mare, îşi pun speranţe în acest tip de lider politic. Trecând în cealaltă tabără ajungem la câteva figuri de politicieni care, în sine, nu se prezintă ca garanţi pentru un viitor mai bun. Mircea Geoană, Alexandru Rafila, Gabriela Firea, Marcel Ciolacu. Unul dintre ei, candidând din partea PSD, are şanse să câştige alegerile prezidenţiale, atâta vreme cât nu apare un candidat prezidenţial mai bun din partea PNL.

Tocmai pentru că PNL nu vine cu un candidat pentru cea mai importantă funcţie în stat, numele lui George Simion este vehiculat ca un potenţial viitor preşedinte al României.