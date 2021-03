George Simion a încercat să intre cu forţa în Republica Moldova

George Simion, copreşedintele AUR, a provocat duminică un incident la graniţa cu Republica Moldova, după ce nu a fost lăsat să treacă, el având interdicţie de intrare pe teritoriul statului vecin până în 2023. George Simion a făcut apel la paşaportul său diplomatic de parlamentar şi a cerut intervenţia Ministerului de Externe.

George Simion a încercat să intre în Republica Modova pe la vama Leuşeni, într-o maşină în care se aflau mai multe persoane, inclusiv doi copii. El a spus într-o transmisie live pe Facebook că merge în R. Moldova ca membru în Comisia parlamentară comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, la invitaţia omologilor din această ţară.

Copreşedintele AUR ştia că are interdicţie de intrare pe teritoriul R. Moldova, dar a sperat totuşi că statutul de parlamentar îl va ajuta. La controlul actelor de identitate, vameşul moldovean i-a comunicat că are interdicţie de intrare pe teritoriul R. Moldova până în 2023, iar Simion a replicat că are această interdicţie ca activist civic, iar acum este parlamentar.

George Simion a vrut să meargă la Chişinău pentru a-şi lua rămas bun la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla de la scriitorul, publicistul şi fruntaşul unionist Nicolae Dabija, care a încetat din viaţă vineri.