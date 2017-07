George R.R. Martin dezvăluie că volumul „The Winds of Winter” ar putea fi lansat în 2018

Scriitorul american George R.R. Martin a oferit noi informaţii despre următorul volum din seria literară „Cântec de Gheaţă şi Foc”,intitulat „The Winds Of Winter” şi a spus că acest volum ar putea fi lansat în librării în anul 2018, informează site-ul revistei Variety.

Scriitorul George R.R. Martin a dezvăluit că lucrează şi la o carte în două volume despre istoria regatului Westeros în timpul dinastiei Targaryen, intitulată „Fire and Blood”, şi că noua carte este deja „scrisă în mare parte”.

„Este greu de spus în această conjunctură dacă ‘Winds Of Winter’ sau primul volum din ‘Fire and Blood’ va ajunge primul în librării, dar eu cred că veţi avea de la mine o carte despre Westeros în 2018… şi, cine ştie, poate chiar două”, a precizat scriitorul.

El i-a atenţionat însă pe fani, spunându-le că nicio dată de publicare nu a fost stabilită încă pentru „Fire and Blood”, dar se aşteaptă ca primul volum din această carte să apară pe piaţă în 2018 sau la începutul anului 2019.

Fanii din lumea întreagă aşteaptă cu nerăbdare apariţia volumului „The Winds of Winter” încă din primele luni care au trecut de la publicarea precedentului roman din seria „Cântec de Gheaţă şi Foc”, intitulat „A Dance with Dragons” („Dansul Dragonilor”), apărut în 2011. Chiar dacă noua carte va fi publicată în 2018, acesta va fi cea mai mare pauză editorială dintre două romane din seria „Cântec de Gheaţă şi Foc”. Romanele din această saga SF stau la baza realizării serialului TV de mare succes „Game of Thrones” („Urzeala Tronurilor”), produs de HBO.