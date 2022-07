George Goia, medaliat cu bronz la Cupa Mondială de Skandenberg

Capitala Ungariei, Budapesta, a găzduit sâmbătă 23 iulie Cupa Mondială Masters la Skandenberg competiţie la care au participat sportivi din 11 ţări, şi care avut o organizare de excepţie, oferind totodată şi premii în bani în valoare de 6000 euro.

George Goia a participat la categoria master (40-50 ani) 75 kg braţul stâng şi braţul drept, având în categorie 12 sportivi de talie Mondială (campioni Mondiali Europeni) sătmăreanul a reuşit să ocupe locul 3 pe braţul drept, şi locul 4 pe braţul stâng.

“Pentru mine este o mare performanţă ţinând cont că am avut şi câteva dezavantaje,greutatea eu concurând de obicei la 70 kg, venind concurenţi cu 4, 5 ani mai tineri.

Acesta este a 5-a medalie obţinută în acest an după cele de aur şi argint la Campionatul Naţional, argint la Campionatul European, bronz la Cupa României culturism masters”, a spus Goia, care este legitimat la clubul sportiv Unirea Şişeşti .

“Mulţumesc în primul rând lui Dumnezeu, familiei mele, clubului Unirea Şişeşti pentru susţinere, conducerii sălii de fitness One More, care pe lângă gratuitate în pregătire ne permite şi antrenamentul la masa de skandenberg, împreună cu care am organizat prima ediţie a Cupei One More la Satu Mare. Mulţumesc colegilor de echipă, colegilor de la locul de muncă, tuturor susţinătorilor şi nu în ultimul rând ziarului Informa\ia Zilei care de fiecare dată este alături de mine. Din păcate pentru autorităţile locale nu contez, sentimentul este reciproc nici ei nu contează pentru mine.” George Goia este profesor de Educaţie Fizică şi Sport la Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Satu Mare.