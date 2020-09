Generaţia Z: Care sunt domeniile preferate ale tinerilor şi cum se pot angaja în această toamnă

Luna septembrie debutează cu numeroase oportunităţi de carieră pentru studenţi şi proaspăt absolvenţi din România care îşi doresc să facă primii paşi spre viitoarea lor carieră.

Internship&Trainee Marathon aduce în atenţia tinerilor din toate centrele universitare din ţară cele mai noi programe de internship, trainee, graduates, stagii de practică şi joburi entry-level. În perioada septembrie-decembrie, evenimentul se va desfăşura online şi poate fi accesat de orice candidat care deţine un cont şi un CV pe portalul de carieră Hipo.ro.

Internship&Trainee Marathon, parte a platformei NextGen, este cel mai mare proiect naţional online conceput pentru a promova cele mai actuale programe de internship, trainee, graduates, stagii de practică şi joburi entry-level către studenţii şi praspăt absolvenţi din marile universităţi. Samsung, L’Oreal Romania şi Hewlett Packard Enterprise au confirmat deja participarea la cel mai mare marathon de programe pentru tineri.

Pe parcursul celor 32 de săptămâni, Internship&Trainee Marathon oferă candidaţilor accesul la peste 2000 de oportunităţi de carieră din peste 250 de companii de renume, dintre care putem aminti: JTI, BAT, ING, Ursus, Heidelberg, P&G, E.ON, Ubisoft, Asseco, Coca-Cola HBC, ADP Romania, Metro Cash&Carry, Jacobs, Veeam, HP. Inc, Philip Morris, Unilever, L’Oreal Romania, Cofco International, Vodafone Shared Services.

În această primăvară, Catalyst Solutions a lansat studiul Generaţiei Z care şi-a propus să creeze un mediu favorabil pentru a înţelege nevoile studenţilor sau ale absolvenţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei, a preferinţelor şi a aşteptărilor salariale pentru programele dedicate lor.

Conform studiului Generaţiei Z, peste 52% dintre tinerii între 19-25 de ani utilizează Hipo.ro pentru a aplica la programe de internship/trainee/management trainee/joburi entry-level.

Ce fel de programe îşi doresc tinerii să urmeze?

Conform studiului, tinerii tind să înceapă să se gândească la carierele lor viitoare încă din primul an de facultate, astfel aceştia aleg să urmeze diferite programe menite să uşureze primii paşi în cariera lor. Rezultatele studiului arată că în primii doi ani de facultate, majoritatea tinerilor aleg programe de internship, joburi part-time sau stagii de practică. Acelaşi lucru este valabil şi pentru studenţii din ultimii doi ani de facultate. În cazul studenţlor de masterat, a reieşit că primele lor trei preferinţe în ceea ce priveşte cariera sunt: implicarea intr-un program de internship, să aibă un job full-time sau unul part-time. În cele din urmă, cei mai mulţi absolvenţi de facultate şi master au deja un job full-time, dar există încă mulţi dintre aceştia care preferă un program de internship sau un job part-time.

În ce domenii îşi caută tinerii un program/job entry level?

Conform studiului Generaţiei Z, în procent de 23%, tinerii iau în considerare domenii precum Marketing/Publicitate şi IT Software atunci când aplică pentru un program sau job entry level. Pe următoarea poziţie în topul preferinţelor tinerilor se situează domeniile Resurse Umane şi Inginerie, urmate de Management, IT Hardware, Vânzări, Administrativ, Design etc.

Generaţia Z a dovedit încă o data că este formată din tineri creativi, ambiţioşi şi determinaţi atunci când vine vorba despre viitoarea lor carieră, astfel Internship&Trainee Marathon oferă o gamă diverisifcată de oportunităţi de carieră pentru a acoperi nevoile tuturor candidaţilor care caută un program de internship sau un job entry level, în perioada septembrie-decembrie.

Companiile care au deschise astfel de programe şi doresc să se implice în dezvoltarea profesională a tinerilor, ne pot contacta la adresa de e-mail: angajatori@catalyst.ro.

Alexandra Vlad

Catalyst Solutions