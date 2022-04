“Generala” din Maramureş, numită secretar de stat la Ministerul Familiei

Anca Hendea, inspector general şcolar din Maramure; şi consilier judeţean a fost numită marţi, 26 martie, în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, minister condus de Gabriela Firea.

Miercuri, ea a postat pe facebook un mesaj de mulţumire pentru premier şi PNL Maramure;.

“Mulţumesc Premierului pentru încredere şi, desigur, colegilor mei din conducerea PNL Maramureş care m-au susţinut pentru a ocupa funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Încrederea tuturor mă onorează şi mă determină să îmi folosesc întreaga experienţă în îndeplinirea atribuţiilor pe care le voi avea la minister. Sunt multe proiecte care vizează politicile de tineret, susţinerea familiilor şi, cu siguranţă, vom reuşi să le implementăm, aşa cum s-a angajat întreaga echipă guvernamentală.

La capătul celor aproape 2 ani şi jumătate de mandat la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, le mulţumesc în mod special colegilor mei din Inspectorat, alături de care am muncit intens şi am depăşit provocări neaşteptate, precum pandemia sau războiul din vecinătatea judeţului nostru. Am început împreună multe proiecte importante pentru dezvoltarea şi modernizarea educaţiei maramureşene şi am convingerea că acestea vor continua, spre binele elevilor, prin respectarea legalităţii şi a interesului superior al elevilor.”