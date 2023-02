Gazprom şi-a majorat exporturile de gaze spre Europa în februarie graţie livrărilor via Turcia

Media exporturilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom via conductele spre Europa a crescut cu 17% în prima jumătate a lunii februarie, comparativ cu situaţia din luna ianuarie, graţie livrărilor efectuate via Turcia, arată calculele Reuters.

În condiţiile în care nu mai sunt livrate gaze ruseşti prin gazoductele Yamal-Europe şi Nord Stream, singurele rute prin care gazele ruseşti mai sunt livrate Europei sunt prin Ucraina şi prin conducta Turkstream, care traversează Marea Neagră.

Potrivit datelor furnizate de Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaze naturale (ENTSOG), în primele 15 zile din luna februarie, media livrărilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom către Europa a urcat până la 67,8 milioane metri cubi, faţă de o medie de 58,1 milioane metri cubi pe zi în luna ianuarie. Gazprom, care anterior publica datele privind exporturile sale de două ori pe lună, a încetat de la debutul anului 2023 să mai publice astfel de date.

Rusia şi Turcia au lansat în mod oficial gazoductul TurkStream, cu o capacitate de 31,5 miliarde metri cubi pe an, în luna ianuarie 2020. Această conductă transportă gazele naturale ruseşti spre ţările din sudul Europei via Marea Neagră şi Turcia.