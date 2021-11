Garza (Premier Energy): Mai mulţi furnizori de gaze vor da faliment

Anul viitor va fi dificil pentru toată lumea şi vor exista mai mulţi furnizori mici care vor renunţa la acest business sau vor da faliment, a afirmat recent Jose Garza, CEO al Premier Energy, într-o conferinţă de presă. „2022 va fi un an dificil pentru toată lumea, va fi o continuare a lui 2021, vor fi furnizori mici care decid să renunţe sau vor da faliment, ceea ce este rău pentru sector, pentru competiţie”, a spus Garza, citat de Agerpres.

El a arătat că există o mare incertitudine în piaţă, iar situaţia depinde foarte mult de factorii externi.

La rândul său, Marius Cazan, responsabilul cu activitatea de gaze din cadrul companiei, a arătat că trendul de preţ este dificil de estimat pentru anul viitor: „Este dificil de estimat cum va evolua preţul. Mulţi văd că va scădea, ceea ce cred că ar trebui să se întâmple în mod natural, pentru că un astfel de nivel de preţ nu este sustenabil, multe industrii închid producţia. Piaţa ar trebui să ajungă la un echilibru în mod natural, ne aşteptăm la asta, dar există multă incertitudine”.

Premier Energy are în acest moment 19 concesiuni de distribuţie de gaze, gestionează o reţea de 2.500 de kilometri de conducte şi are aproximativ 100.000 de clienţi. „Am construit în jur de 200 de kilometri noi de conducte pe an şi vom continua acest ritm, ceea ce ne va aduce circa 6.000 de noi clienţi anual”, a mai spus Garza.

El a arătat că Premier Energy este interesată, pe viitor, de investiţii în producţia de energie din surse regenerabile şi din gaz, dar şi de alte domenii, precum farma.

„Cea mai mare parte a reţelei noastre este pregătită să transporte hidrogen, astfel că ne gândim şi la acest sector. Vom investi în continuare, astfel încât să putem distribui hidrogen cu întreaga noastră reţea. Va veni în România o jumătate de miliard de euro pentru acest domeniu, dar deocamdată lucrurile sunt abia la început, nu există încă o legislaţie şi nu vedem acest domeniu dezvoltându-se mai devreme de patru-cinci ani”, a arătat CEO-ul Premier Energy.