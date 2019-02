Gabriela Firea îl atacă frontal pe Dragnea în chestiunea bugetului

Şi se gândeşte să îi fie contracandidată inclusiv la alegerile prezidenţiale

Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că dacă Liviu Dragnea nu va modifica bugetul, astfel încât de la Primăria Capitalei să nu fie tăiate fondurile, proiectul pe 2019 va fi contestat la CCR şi în contencios deoarece, potrivit edilului, sunt încălcate multe legi, inclusiv Constituţia.

“Dacă rămâne în această formă bugetul de stat şi domnul Dragnea nu înţelege să nu-i pedepsească pe bucureşteni şi să nu mai demonstreze că îi urăşte, noi vom contesta şi la Curtea Constituţională, şi la consiliul legislativ şi la contencios, pe toate căile acest proiect pentru că încalcă multe legi. În primul rând, Constituţia. Municipiul Bucureşti este Capitala României, (…) şi nu poate domnul Dragnea, obligând Ministerul de Finanţe să modifice bugetul din condei şi să încalce Constituţia şi legea administraţiei şi legea serviciilor sociale şi pe de o parte legea finanţelor publice locale, prin legea bugetului”, a declarat primarul Gabriela Firea.

Firea: Dragnea îi urăşte pe bucureşteni

Precizările vin după ce Firea a transmis o scrisoare bucureştenilor în care anunţă că prin proiectul de buget pe 2019 Primăriei i se taie 25% din buget, adică 180 de milioane euro, subliniind că este dovada că Liviu Dragnea îi urăşte pe cetăţeni. Firea a făcut un apel la Călin Popescu Tăriceanu să nu se lase minţit de planşele colorate cu care va veni Dragnea.

“Cu toată responsabilitatea, va aduc la cunoştinţă că, prin Proiectul Legii Bugetului, publicat pe site de Ministerul de Finanţe, Capitalei României i se taie 180 milioane de euro, adică aproape 25% din buget! Trag concluzia că Dl Dragnea, cel care conduce de facto guvernul, îi urăşte pe bucureşteni. Niciodată un om politic nu a fost atât de înverşunat la adresa bucureştenilor şi, totodată, la adresa locuitorilor municipiilor din ţară. Pentru că tuturor oraşelor şi chiar comunelor guvernul Dragnea cu o mână le-a dat şi cu două-trei le-a luat”, a scris Gabriela Firea, în scrisoarea adresată bucureştenilor şi transmisă presei.

Candidatură independentă

Primarul Gabriela Firea a declarat, sâmbătă, că nu s-a gândit în această perioadă dacă va candida sau nu pentru prezidenţiale deoarece e prematur, însă a precizat că sunt momente când şi-ar dori să candideze împotriva lui Liviu Dragnea oriunde se va duce el.

“Nu am apucat să mă gândesc. Aşa cum ştiţi am fost în perioada sărbătorilor în spital, şi acum sunt sub tratament, (…) sunt nevoită să lupt pentru bucureşteni (…) şi să le spun adevărul, să nu se lase păcăliţi prin comunicate de presă. (…) Credeţi-mă că-mi vine de multe ori să spun că m-aş duce să-l contracandidez pe domnul Dragnea oriunde se va duce el, dar oriunde. Numai să vadă că nu poată să meargă cu minciuna, cu manipularea şi cu răzbunarea până la capăt. (…) E prematur”, a declarat Gabriela Firea.

De asemenea, întrebată dacă va părăsi PSD, după ce preşedintele TSD Gabriel Petrea a postat, vineri pe Facebook, o poză în care apare alături de primarul general, fostul vicepremier Paul Stănescu şi Marian Neacşu, exclus anul trecut din partid, Firea a spus că rămâne membru al formaţiunii.

“Probabil că mă vor da afară, pentru că oamenii care vorbesc lucruri adevărate, s-a văzut că nu prea sunt apreciaţi. Eu mai sper, până în ultimul moment, că totuşi şi colegii mei îşi vor da seama că domnul Dragnea face atât de mult rău nu doar ţării, cât şi partidului. PSD poate fi salvat. Are şi oameni integri, serioşi, generoşi. (…) Nu sunt un traseist şi nu voi pleca la un alt partid. Dacă la anul, la Primăria Capitalei, tot donnul Dragnea va fi la conducerea PSD şi vor dori un alt candidat, eu voi lua decizia să candidez, o pot face şi ca independent”, a mai spus Gabriela Firea.