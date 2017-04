Gabriel Oprea se plânge că în 2008 a dat un milion de euro pe „o groapă de gunoi”

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat vineri că la sfârșitul anului 2008, pe fondul crizei imobiliare, a scos de la bancă suma de un milion de euro, din care a folosit 400.000 de euro pentru a cumpăra de la avocata Loredana Radu un teren, care era de fapt „o groapă de gunoi”.

Gabriel Oprea fost audiat, vineri, la Curtea de Apel București, în calitate de martor, în dosarul în care fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu este judecat pentru luare de mită.

Oprea a spus în sala de judecată că în anul 2008, pe fondul crizei și al zvonurilor că piața bancară se va prăbuși, a cumpărat un teren de la avocata Loredana Radu, care era rudă cu el, fiind fiica unei verișoare primare.

„Am discutat cu Loredana Radu. Aveam o relație de încredere și nu era prima dată când cumpăram un teren de la ea. Am convenit ca prețul să fie de 400.000 de euro. La sfârșitul anului 2008 dețineam în bancă suma de un milion de euro și am hotărât, pe fondul crizei, că este prudent să investesc în imobiliare. Lucrurile nu erau prea clare, dacă se prăbușea piața imobiliară. Am scos banii de la o bancă de lângă restaurantul Doina, nu mai știu cum se numea. Țin minte că i-am luat în hârtii de 500 de euro. În acel moment am scos toți banii, că se zvonea că se prăbușește piața, cad băncile! Ulterior, când am constatat că zvonurile privind căderea băncilor nu sunt reale, am reconstituit depozitul cu suma rămasă”, a precizat Oprea, citat de Agerpres.

Fostul vicepremier a explicat că terenul cumpărat de la Loredana Radu nu era potrivit pentru construcții, deoarece avea pânza freatică aproape de suprafață și că era de fapt „o groapă de gunoi”.

„Efectiv, terenul pe care l-a dobândit inițial Loredana Radu era un mal de pământ, o groapă de gunoi. Pânza freatică era la mai puțin de un metru. Am întâmpinat dificultăți mari, unii experți spunând că nu se poate construi pe el. Am luat decizia de a construi și am hotărât să edific doar structura de rezistență, apoi fie să găsesc un partener, fie să vând”, le-a mai spus Oprea judecătorilor.

Întrebat de procurorul de ședință cum se face că Loredana Radu a obținut terenul în anul 2007 și i l-a vândut lui cu 400.000 de euro peste numai un an, Oprea a răspuns: „Eu am înțeles că Loredana Radu făcea speculație. Din experiența mea, știam că se poate edifica, dacă îmi certifică arhitecții. Așa că ne-am înțeles. Vreau să va spun, și suntem în Vinerea Mare, că nimeni nu credea că acolo se poate construi. Mi s-a spus că este un risc foarte mare ca pe acel teren să nu poată fi ridicată o construcție. Mi-am asumat riscul (…) Am cumpărat deoarece terenul avea un potențial mare, având în vedere și zona (…) Era și zvonul cu căderea băncilor. Te macină că poți să îți pierzi banii. Era o dinamică a pieței imobiliare. Nu se mai știau prețurile, nu mai aveai un reper, nu știai ce se întâmplă, se tot zvonea că băncile vor cădea”, a încheiat Gabriel Oprea.

Neculai Onțanu a fost trimis în judecată în iunie 2016 de DNA sub acuzația că, în perioada 2006 — 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (denunțător în cauză), pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp situate pe raza Sectorului 2.

Procurorii susțin că Neculai Onțanu a pretins și primit, în mod indirect, o suprafață de 1.500 mp cu o valoare de piață estimată la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Văcărescu din Sectorul 2 — o zonă rezidențială) și care a fost transferată de denunțător, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, către două persoane interpuse, indicate de fostul primar. Cele două persoane sunt Loredana Radu și Aurel Radu.

Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onțanu ar fi fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obținut de la Primăria Sectorului 2 o autorizație de construcție pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a și fost ridicat.