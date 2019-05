Gabor Kereskenyi susţine că Primăria face un efort “care merită” pentru sport

Primarul Gabor Kereskenyi şi conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare au organizat ieri o conferinţă de presă având ca subiect principal baschetul. Este o lună importantă în care echipa sătmăreană va juca finala Ligii Naţionale de baschet feminin şi va organiza faza finală a Cupei României la baschet 3X3, în 25 şi 26 mai.

În faţa jurnaliştilor au venit Gabor Kereskenyi, Vasile Fogel – preşedinte CSM, Florin Mureşan – manager secţia de baschet, Maikel Lopez – antrenorul echipei de baschet – şi Andra Mandache, căpitanul echipei CSM Satu Mare. Se consideră că s-a ajuns la o activitate avansată a clubului sătmărean, acum la final de an competiţional.

“În mare am reuşit să atingem obiectivele propuse. Suntem pe ultima sută de metri, iar aici îmi doresc să fim curajoşi. Am speranţe mari legate de echipa de baschet. Pentru conducerea oraşului, CSM Satu Mare este câştigătoarea Cupei României. Sper totuşi ca în finala campionatului să avem un arbitraj corect din partea fluieraşilor. Cu toate că am avut discuţii contradictorii, cred că este un semn bun din partea Federaţiei că ne-a dat încredere în ceea ce priveşte organizarea turneului la 3X3”, spune primarul oraşului Satu Mare.

“CSM şi Teatrul sunt hainele de sărbătoare ale oraşului”

În continuare ne-a asigurat că se va investi în baschetul sătmărean, chiar dacă va rata şi în acest an titlul naţional. “Suntem un municipiu reşedinţă de judeţ mic, sau mijlociu. Este un efort pentru noi să susţinem toate serviciile publice, evenimentele culturale, instituţiile de cultură, sportul. Dar este un efort care merită şi pe care ne dorim să-l continuăm. Prin baschet vrem să dăm un exemplu bun pentru copii, să avem pepinieră. Ei trebuie să aibă nişte exemple. Exemplul este o echipă de senioare care luptă pentru titlu. :i pe mine mă deranjează când terminăm tot pe locul 2. Şi eu am fost handbalist, mi-am dorit mereu să câştig. Dar fetele au demonstrat mai ales în finala Cupei că aceste investiţii se fructifică şi că merită să faci un efort să susţii sportul. CSM Satu Mare şi Teatrul sunt hainele de sărbătoare ale oraşului”, mai precizează conducătorul oraşului Satu Mare.

Sigur că antrenorul şi căpitanul CSM-ului s-au arătat optimişti înaintea finalei care începe vineri, 10 mai, în deplasare la Sfântu Gheorghe. Şi normal că nu ne-au dezvăluit secretele din pregătirea pentru finală.

“Până acum am demonstrat că suntem un adversar de temut pentru Sepsi. Asta ne dă încredere. Plecăm la drum cu ideea că vom câştiga cel puţin un meci. Vrem să venim acasă să ne apărăm terenul. La Satu Mare trebuie să demonstrăm că suntem mai puternici. Avem un antrenor cu foarte multe idei. Primim multe informaţii de la el, suntem pregătite de finală! Îmi doresc să luăm campionatul, dacă Cupa a fost cum a fost”, a declarat Andra Mandache.

Amintim că CSM Satu Mare joacă cu Sepsi finala sezonului 2018-2019, după sistemul 3 din 5, în 10, 12, 16, 18 şi 21 mai. Primele două meciuri se joacă la Sfântu Gheorghe, iar următoarele două la Satu Mare. În cazul unui meci 5, sătmărencele îl vor disputa în deplasare.

Despre fotbal

În cadrul conferinţei s-a vorbit şi despre fotbalul sătmărean. Se ştie că CSM Satu Mare are ca obiectiv promovarea în eşalonul al treilea. “Acolo sperăm să facem o figură frumoasă, să fie fotbalul sătmărean acolo unde îi este locul”, spune Gabor Kereskenyi. Sunt discuţii cu jucători pentru sezonul următor, iar dacă cumva se va rata promovarea “nu se pune problema desfiinţării secţiei de fotbal”. Vasile Fogel a mai precizat că trebuie avut grijă de stadionul Olimpia – Daniel Prodan pentru că s-a investit mult. Dar în cadrul întâlnirii cu jurnaliştii ni s-au dat asigurări că se va oferi stadionul pentru turneul zonal U17 pe care LPS Satu Mare îl găzduieşte în weekend (amănunte în pagina 8). Dar să permită şi vremea.

Primarul ne-a mai informat că proiectul de modernizare a bazei sportive Dinamo este în derulare şi că acolo vom avea un teren sintetic de fotbal de dimensiuni normale, cu nocturnă. În ceea ce priveşte un nou stadion, edilul oraşului declară: “Construirea unui stadion este un obiectiv pe care nu trebuie să-l abandonăm. Dar este un obiectiv care depăşeşte cu mult limita bugetului local. Construirea unui stadion se poate face doar printr-o investiţie a Companiei Naţionale de Investiţii”. Iar pentru o sală polivalentă se caută încă un teren adecvat.

În încheiere ni s-a transmis că echipa de fotbal a CSM-ului va avea în Liga a 3-a doar fotbalişti din judeţul Satu Mare. În eşalonul al doilea, dacă va ajunge acolo, nu se va respecta aceeaşi regulă.