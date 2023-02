Furnizorii vor fi obligaţi să ofere clientului o comparaţie între consumul facturat şi consumul perioadei similare cu un an înainte

Românii vor primi facturi simplificate la energie electrică. Autoritatea Na\ional[ de Reglementare în Energie a pregătit un nou model pe care va trebui să îl respecte toţi furnizorii, din primăvară, astfel încât facturile să fie mai uşor de înţeles de către consumatori. Un model similar ar urma să fie aplicat şi la gaze naturale, cel mai probabil din vară.

Facturile emise de furnizorii de energie electrică, pentru consumul realizat începând cu luna aprilie, vor respecta modelul stabilit de ANRE. Pe prima pagină vor fi doar informaţii esenţiale, precum datele de identificare ale furnizorului, ale clientului, consumul de energie şi preţul final facturat. În anexă însă va fi detaliat modul de calcul al tarifului. În plus, furnizorii vor trebui să pună la dispoziţia clienţilor informaţii noi.

Potrivit lui Zoltan Nagy, vicepreşedinte Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie, „o noutate în privinţa conţinutului facturii, şi asta o să fie în anexă, furnizorii vor fi obligaţi să ofere clientului o comparaţie între consumul tocmai facturat şi consumul perioadei similare cu un an înainte, tocmai în ideea ca toţi clienţii să poată să compare evoluţia consumurilor şi dacă e nevoie să poată să ia măsuri. Cel t]rziu din luna mai vor trebui să folosească doar acest model de factură”.

Reprezentaţii furnizorilor cer autorităţilor să aprobe cât mai rapid noul model al facturii, astfel încât toate companiile de utilităţi să îl poată implementa la timp. Pentru moment, noul format e în dezbatere publică şi mai poate fi modificat.

Ion Lungu, director executiv Asociaţia Furnizorilor de Energie din România, e de p[rere c[ „depinde şi când se va publica, când va fi forma finală. ~ntodeauna am cerut să existe un timp de şi niciodată nu s-a respectat acest timp. Cred că actuala formă a facturii va fi una mai aerisită deşi anexele vor fi la fel de stufoase cum au fost şi înainte”.

Din vară, un model simplificat ar urma să se aplice şi în cazul facturilor la gaze naturale, mai spun reprezentaţii Autorităţii de Reglementare în Energie.