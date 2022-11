Functii si servicii utile oferite de casele de pariuri online

In randurile ce urmeaza iti voi prezenta cateva dintre cele mai interesante si totodata folositoare functii si servicii pe care le poti intalni in prezent la cele mai bune case de pariuri de pe internet.

Bonusuri si promotii

Unul dintre cele mai importante avantaje ale caselor de pariuri de pe internet este reprezentat de ofertele promotionale. Astfel, in prezent toate casele de pariuri de pe internet ofera diferite bonusuri atat pentru clientii noi, cat si pentru cei existenti.

De ce sunt utile aceste promotii la pariuri? Deoarece ele iti vor aduce diverse beneficii pe site, de exemplu bani bonus, pariuri gratuite (free bets), pariuri fara risc, bonus la biletele multiple si multe altele.

Toate aceste bonusuri te vor ajuta sa iti consolidezi bugetul alocat pariurilor si sa ai mai multi bani cu care sa te distrezi, obtinand in acest mod si mai multe sansa de a inregistra castiguri.

Cash Out

E clar ca una dintre functiile de baza, care in ziua de astazi nu ar trebui sa lipseasca de la nicio casa de pariuri online este functia de Cash Out. Cunoscuta si sub denumirea de “inchidere pariu”, prin intermediul acesteia vei avea un control deplin asupra biletelor plasate. Asta inseamna ca, oricand vrei sa iti inchizi un pariu, fie el simplu, multiplu, pre-meci sau live, vei putea face acest lucru.

Cash Out-ul iti va fi de mare folos in multe dintre situatii atunci cand joci la pariuri online. De exemplu, daca ai plasat un bilet multiplu si mai ai un singur meci ramas, atunci iti poti asigura profitul inainte de a afla rezultatul ultimului pariu.

Bineinteles ca si in cazul pariurilor simple aceasta functie iti va fi utila si de exemplu, in cazul in care meciul nu merge intr-o directie favorabila poti renunta la pariu si sa recuperezi astfel o parte din miza.

Streaming live

Foarte multi dintre cei care aleg sa parieze pe internet sunt atrasi de sectiunea de pariuri live, pe care in ziua de astazi aproape orice agentie o ofera. Mai mult decat atat, in cadrul pariurilor live, pe cele mai bune site-uri vei intalni si serviciul de live streaming.

Prin intermediul acestuia vei putea urmari in transmisiune directa, chiar pe site-ul casei de pariuri o multime de evenimente sportive interesante. Este extrem de util sa vizionezi in direct un meci pe care vrei sa pariezi, deoarece in felul acesta te conectezi practic cu actiunea din teren si iti va fi mult mai usor sa alegi pronosticurile castigatoare.

Serviciul de live streaming nu doar ca te va ajuta in alegerea pariurilor, dar per total iti va oferi o experienta de pariere live de exceptie. Vei vedea cat de palpitant este sa pariezi si sa urmaresti un meci in direct in acelasi timp.

Aplicatii de pariuri pentru mobil

Mobilitatea este un lucru esential in ziua de astazi in toate aspectele vietii noastre. Accesam internetul in prezent in marea majoritate a timpului direct de pe telefonul mobil si la fel se intampla si in cazul celor pasionati de pariuri sportive sau alte jocuri de noroc.

De aceea, agentiile de pariuri online s-au adaptat cerintelor de pe piata si ofera acum jucatorilor posibilitatea de a se distra in cele mai bune conditii de pe mobil, de oriunde s-ar afla.

In acest sens, cele mai bune case de pariuri au lansat aplicatii dedicate pentru Android si iOS. Prin intermediul acestora utilizatorii obtin un acces facil la oferta de pariere si beneficiaza in acelasi timp si de alte functii interesante, precum notificari personalizate, logarea in cont prin amprenta, bonusuri exclusive si altele.

Suport tehnic prin live chat, WhatsApp sau telefon

Pentru jucatorii incepatori la pariuri online, dar nu numai, prezenta unui serviciu de Relatii Clienti este esential. Casele de pariuri de pe internet ofera diferite modalitati prin care clientii pot solicita ajutor in rezolvarea oricarei probleme sau pentru a lamuri o neclaritate privind serviciile si produsele oferite pe platforma.

Asadar, indiferent de natura problemei intampinate, daca de exemplu nu stii sa iti deschizi un cont, nu te poti loga in cont, nu stii sa iti verifici contul, nu stii cum sa plasezi un pariu sau orice fel de alta nelamurire, vei putea apela la modalitatile de contact disponibile.

Printre cele mai bune variante de a cere ajutor se numara serviciul de live chat disponibil direct pe site-ul agentiei, comunicarea prin WhatsApp sau chiar apeluri telefonice. Avand la dispozitie metode de contact rapide si eficiente vei putea rezolva in doar cateva clipe orice problema pe care o vei intampina.

Acestea ar fi asadar cateva dintre serviciile si functiile utile pe care tot mai multe case de pariuri de pe internet le ofera in ziua de astazi clientilor romani. Toate aceste facilitati vor contribui si ele la obtinerea unei experiente de joc cat mai placute si interesante in mediul online.