FSLI reacţionează în cazul învăţătoarei din Santău: şcoala nu este un teren de luptă!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ reacţionează şi în cazul învăţătoarei care le-a pulverizat spray lacrimogen în faţă copiilor din clasă în vârstă de 6 – 8 ani, pe motiv că s-ar fi simţit ameninţată, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro.

„FSLI reprezintă interesele a peste 130 de mii de angajaţi din sistemul de educaţie, dar niciodată nu vom tolera comportamentul neadecvat sau, mai mult de atât, agresiv al cadrelor didactice”, scriu sindicaliştii. Reacţia vine după ce vineri Edupedu.ro a scris că „FSLI nu are nicio reacţie la învăţătoarea care a dat cu spray lacrimogen asupra a doi copii de 6 ani”. „Educaţia nu înseamnă violenţă, iar şcoala nu este un teren de luptă! Acesta este mesajul pe care trebuie să îl înţeleagă, în egală măsură şi cadrele didactice, dar şi elevii şi părinţii”, mai scriu cei de la FSLI.

Evaluările psihologice trebuie realizate periodic şi profesionist

„Cazul de la Satu Mare, în care o învăţătoare a fost reţinută pentru rele tratamente aplicate minorului şi purtare abuzivă, după ce a atacat, cu spray paralizant doi elevi care îi deranjau ora, arată, încă o dată, problemele mari cu care se confruntă sistemul de educaţie. Evaluările psihologice trebuie realizate periodic şi într-un mod profesionist. Noi nu putem tolera un astfel de comportament venit mai ales din partea cadrelor didactice, care poate traumatiza copiii. Considerăm că astfel de persoane nu ar trebui să lucreze în sistemul de învăţământ, iar în cazul în care se întâmplă, să fie luate măsuri imediate, atât din partea conducerilor şcolilor, dar şi din partea organelor abilitate”, potrivit documentului citat.

“Şcoala trebuie să fie un spaţiu al educaţiei, al dezvoltării emoţionale şi intelectuale, nu al violenţei, al vandalismului sau al discriminărilor de orice gen. Nu tolerăm comportamentul agresiv al unei persoane a cărei menire este să îi îndrume pe copii. Ceea ce a făcut învăţătoarea din Satu Mare este de condamnat. Nu are nicio justificare în faţa unor copii de 6 şi de 7 ani> are legătură cu incapacitatea de a-şi face meseria, iar pentru acest motiv, acest cadru didactic trebuie sancţionat şi chiar eliminat din sistemul de educaţie. În şcoli avem nevoie de profesionişti, de oameni dedicaţi acestei nobile meserii, oameni care cultivă binele, nu oameni care fac rău. Întotdeauna la un comportament agresiv, se va răspunde cu unul agresiv. Este un adevăr faptul că ne confruntăm şi cu situaţii în care victime ale agresiunilor făptuite de elevi sau părinţi sunt cadrele didactice, dar răspunsul în faţa acestor situaţii nu îl reprezintă tot un comportament violent, în care angajaţii din sistem ajung să îi rănească pe elevi.

Cele două cazuri, de la Satu Mare şi Giurgiu (unde trei copii au devastat o ;coal[), petrecute la distanţă de o zi, ne arată cât de mari sunt carenţele în sistemul de învăţământ românesc şi că avem nevoie de măsuri prin care nici elevii şi nici cadrele didactice să nu mai fie victime ale violenţei din şcoli. Şcoala trebuie să redevină locul în care se face doar educaţie!”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte FSLI.

V[ reamintim c[ decizia ISJ `n cazul `nv[\[toarei din Sant[u a fost desfacerea contractului de munc[.

„În opinia mea această persoană nu mai are ce căuta în sistemul de învăţământ”, a afirmat inspectorul general C[lin Durla. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului şi purtare abuzivă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei.