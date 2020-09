Fructe de mare cu spaghete sau tăiţei

Ingrediente:

– 500 g fructe de mare (congelate),

– 500 g de spaghete sau taitei,

– 5-6 linguri de ulei (preferabil ulei de masline),

– 4 catei de usturoi,

– o lindurita de chili maruntit,

– 6-8 bucati de rosii ornamentale sau rosii mici,

– o legatura de frunze de patrunjei maruntite,

– o lamaie,

– sare si piper, eventual un varf de cutit de nucsoara razuita.

Mod de preparare:

Punem la fiert apa in doua vase cu apa: una pentru spaghete, iar in cealalta, cand apa clocoteste, fructele de mare se oparesc timp de circa 2-3 minute. Intr-o tigaie, usturoiul pisat se caleste foarte putin in ulei de masline, se apauga chili si fructele de mare si se calesc toate impreuna inca 2-3 minute. Se mai adauga rosiile bucatite si patrunjeii si se prajesc pana cand componentele se inmoaie putin si lasa un sos. Se condimeteaza si se amesteca totul cu spaghetele fierte si strecurate. Se serveste cu felii de lamaie.