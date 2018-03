Free Life, în colaps. 450 de câini ar putea ajunge pe străzile din Satu Mare

Carmen Frăţilă şi Nicoleta Lontoş sunt invitatele emisiunii de luni, 12 martie, „Audienţe în direct” de la Informaţia TV. Emisiunea moderată de Mihai Sălceanu şi Alina Creţ începe de la ora 18,30. Cele două reprezentante ale Asociaţiei de protecţia animalelor Free Life vor vorbi despre

situaţia disperată în care se află. Fără fonduri de la Primăria Satu Mare, doar din sponsorizări şi acte de caritate din partea voluntarilor, asociaţia este pe punctul de a-şi închide porţile şi să elibereze 450 de câini, câţi sunt la adăpost.

Telespectatorii pot adresa întrebări sunând la numărul de telefon 0261.767.302.

Iată mesajul postat pe Facebook de asociaţie:

„SATU MARE…

Dragi iubitori de animale deşi am depus eforturi uriase din toate punctele de vedere se pare ca cei care ar trebui sa auda si sa vada nu vad si nu ne aud , suntem lasati sa rezolvam problema cainilor comunitari singuri invocandu-se tot felul de motive nereale , SATU MARE fiind singurul oras din Romania cu peste 100.000 de locuitori, care nu are un adapost deşi legea o cere , dar nu se doreste nici colaborarea cu noi , cei existenti de peste 7 ani … noi cei care am sterilizat peste 3500 de caini , am dat spre adoptie peste 2000 si ingrijim singuri peste 450 …. dreptate unde esti ….. INTREBAREA ESTE, DE CE LA ALTII SE POATE DAR LA NOI NU …. ??? De ce noi suntem tot timpul ultimii ????

De ce in orasul nostru nu se doreste normalitatea …???

Un lucru este cert daca pana pe 31.03.2018 nu iau masuri cei din conducere , vom fi nevoiti sa lasam cei 450 de caini liberi pe raspunderea primariei …..”