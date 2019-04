Franz Lamprecht dirijează joi orchestra Filarmonicii

Dirijorul german Franz Lamprecht revine joi la pupitrul orchestrei simfonice a Filarmonicii ”Dinu Lipatti” din Satu Mare, concertul fiind ca de obicei intitulat „Bijuterii muzicale”. Programul va începe la ora obişnuită 18.30 şi este valabil abonamentul cu numărul 22.



Sunt anunţate pe afiş următoarele piese: F. Lehár – Uvertura din opereta ”Ţara surâsului”, G. Puccini – Intermezzo din opera ”Manon Lescaut”, J. Strauss sr. – Jubel-Quadrille op. 130, J. Lanner – Tarantel-Galopp, op. 125, J. Strauss – Cu Poşta rapidă – Polcă rapidă op. 259, R. Wagner – Corul pelerinilor din opera ”Tannhäuser”, C. M. Ziehrer – Hereinspaziert – Vals din opereta ”Der Schätzmeister”, J. Williams – Jurassic Park, H. Arlen – Over the Rainbow (Vrăjitorul din Oz), J. Strauss – Jurnal de dimineaţă op. 279 (Morgenblätter), H.C. Lumbye – Locomotiva cu aburi din Copenhaga (Galopp).

Biletele se găsesc la intrarea sălii de concerte din Pasajul Ştefan Ruha.