Francizele câştigă din ce în ce mai mult teren în România creştere cu 30% a afacerilor de acest tip, în T1

Numărul francizelor noi deschise în România în primul trimestru al anului a crescut cu aproximativ 30%, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2022, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanţă în domeniu.

Amintim că potrivit legii, franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor şi/sau al serviciilor şi/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic şi financiar. Pe scurt, o franciză presupune vânzarea anumitor produse sub umbrela unui brand.

Domenii atractive pentru un business de tip franciză

Astfel, în perioada ianuarie – martie 2023, cele mai multe francize au fost deschise în Bucureşti, Braşov, Craiova, Iaşi, Bacău, Constanţa şi Timişoara, cu investiţii medii cuprinse între 80.000 de euro şi 100.000 de euro. Cele mai atractive domenii pentru un business de tip franciză sunt< gelateriile, cafenelele, simigeriile, magazinele de proximitate, serviciile de consultanţă şi mentoring de business sau francizele din domeniul panouri fotovoltaice.

În ceea ce priveşte profilul românilor care investesc într-o franciză, 60% dintre aceştia sunt bărbaţi şi 40% femei, cu vârsta de peste 35 de ani, majoritatea aflaţi la primul business.

„În general, cei care doresc să deschidă o franciză investesc în servicii (de la networking şi consultanţă de business şi până la servicii de educaţie pentru copii), retail de nişă (magazine de profil de proximitate, florării etc.) şi HoReCa – aici focusul fiind pe business-uri care vând un singur produs şi pe experienţa clientului, cum sunt gelateriile, cafenele de specialitate, cofetării cu deserturi fără gluten, pizzerii etc. Lansarea unei afaceri în regim de franciză a devenit atractivă pentru români datorită numeroaselor avantaje pe care le are, printre care: know-how-ul oferit de francizor, reţeta de succes a business-ului şi şansa mare de reuşită, creşterea rapidă, puterea brandului şi asistenţă continuă pentru francizat. Având access la resurse, românii au încredere mai mare să deschidă un business şi pornesc cu mai multe şanse de reuşită”, susţin reprezentanţii Franchwise, citaţi de Agerpres.

Valoarea investiţiilor necesare pentru a demara o afacere în regim de franciză

Conform specialiştilor, o afacere în regim de franciză poate fi demarată cu sume între 15.000 de euro şi 20.000 de euro, pentru francize de deserturi, concentrate de exemplu în jurul unui singur produs – gogoşi proaspete etc.

„Însă, investiţiile pot depăşi 100.000 de euro, pentru deschiderea de covrigării sau simigerii, pizzerii sau chiar restaurante cu specific. De asemenea, există un interes crescut pentru investiţii în masterfrancize, unde domeniile sunt diverse – de la gelaterii cu produse fără zahăr, până la optimizare de performanţă în business cu ajutorul dronelor (francize Coptrz). Masterfrancizele presupun investiţii de peste 250.000 euro, fiind atractive în general pentru antreprenori cu experienţă în business, care vor să îşi completeze portofoliul existent de business-uri cu o franciză sau să-şi diversifice activitatea de business. Indiferent de tipul de franciză ales şi nivelul de investiţie, sumele reprezintă investiţia medie pentru deschiderea business-ului la cheie, incluzând costurile francizei”, se menţionează în analiza de specialitate.

De asemenea, sectorul de servicii este în continuă creştere în România (de la servicii de educaţie pentru copii şi până la servicii de consultanţă de business, cluburi de networking de business şi afaceri verzi). Pe piaţa de comerţ cele mai atractive investiţii sunt magazinele de retail de proximitate.