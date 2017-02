Fotograful român Vadim Ghirda, printre câștigătorii concursului de fotojurnalism World Press Photo

Fotograful român Vadim Ghirda a câștigat premiul doi la categoria ”Contemporary Issues” (Probleme contemporane) a celui mai prestigios concurs de fotojurnalism, organizat de World Press Photo.



Fotografia câștigătoare, intitulată ”Migrant Crossing”, a fost realizată la 14 martie 2016, pentru agenția Associated Press. În imagine apare o femeie susținută de doi bărbați în timpul traversării unui râu, ca refugiați care încearcă să ajungă în Macedonia pe o rută care ar ocoli gardul de frontieră. Sute de refugiați au părăsit o tabără supraaglomerată de la granița greco-macedoneană în această zi, la scurt timp după închiderea granițelor Macedoniei, hotărâți să se îndrepte spre nord, în ciuda pericolelor de trecere, conform descrierii postate pe site-ul World Press Photo.

Fotografia de presă a anului (World Press Photo of the Year) a fost desemnată cea realizată de fotograful turc Burhan Ozbilici, care surprinde asasinatul ambasadorului rus în Turcia, Andrei Karlov, în decembrie anul trecut. Membrii juriului au apreciat curajul arătat de Burhan Ozbilici, fotojurnalist pentru Associated Press, care a realizat fotografia la 19 decembrie în timp ce Mevlüt Mert Altintas, un polițist în vârstă de 22 de ani, a tras nouă gloanțe în ambasadorul rus la Ankara.

Fotografiile câștigătoare la cea de-a 60-a ediție a concursului World Press Photo Contest, anunțate luni la Amsterdam, au fost selectate din 80.408 imagini realizate de 5.034 fotografi din 125 de țări.