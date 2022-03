FOTO. Un deputat din Ucraina transmite un mesaj refugiaţilor direct din Satu Mare

Europarlamentarul Cristian Terheş împreună cu deputatul Roksolana Pidlasa din regiunea Transkarpatia au efectuat o vizită de lucru luni, 21 martie, în judeţul Satu Mare.

Practic, prima oprire a fost la Halmeu, unde urmează a se deschide un depozit de alimente pentru ca procesul de colectare şi distribuire de ajutoare destinate refugiaţilor ajunşi în ţara noastră şi ucrainenilor rămaşi în zonele de conflict să fie cât mai eficient.

A urmat apoi o întâlnire a celor doi oficiali cu prefectul Radu Roca, subprefectul Romeo Pop, respectiv cu preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare Pataki Csaba.

Întrevederea care a avut loc la Prefectura Satu Mare a urmărit să faciliteze demersurile care se vor face pentru deschiderea depozitului de alimente din localitatea Halmeu, tocmai pentru a putea fi centralizate mult mai uşor toate ajutoarele care ajung în această localitate şi a exista o operativitate mult mai ridicată în distribuirea lor.

Potrivit informaţiilor furnizate de europarlamentarul Cristian Terheş, un om de afaceri din zonă s-a oferit să pună la dispoziţie un spaţiu căruia i-a oferit destinaţia de depozit, astfel că problema locaţiei este parţial rezolvată.

Având în vedere că sunt organizaţii care trimit ajutoare din Franţa sau din Spania, ori Italia, care mai apoi trebuie să treacă prin Punctul de Trecere a Frontierei din Halmeu, este mult mai facil ca aceste produse alimentare să fie depozitate pentru scurt timp la Halmeu, iar apoi, în momentul în care există cerere, să fie trimise acolo unde este nevoie de ele.

O implicare majoră o are şi conducerea PTF Halmeu, căreia Cristian Terheş îi mulţumeşte pentru tot ajutorul acordat. Astfel, trecerile prin acest punct vamal se fac rapid şi fără impedimente.

„Suntem aici împreună cu doamna deputat din Parlamentul Ucrainean, Roksolana Pidlasa. Este omologul meu, să spun aşa, din partea cealaltă a graniţei, cu care în ultimele trei săptămâni am colaborat de minune pentru a crea acest pod umanitar între România şi Ucraina, mai precis între Satu Mare şi zona Transcarpatică. După 7 camioane pe care am reuşit să le facilităm să treacă în partea cealaltă a graniţei, a dorit să vină să vadă în România care e situaţia aici, dacă există alte situaţii de îmbunătăţit, sau sectoare de îmbunătăţit, pentru a uşura şi facilita şi mai bine acest transport din România în Ucraina. Este prima sa vizită în calitate de deputat în România. Am avut o primă oprire la Halmeu, unde s-a întâlnit cu şeful de Punct de Trecere de la Halmeu. Îi mulţumim pentru colaborare şi pentru deschiderea pe care o arată faţă de situaţia din Ucraina.

(…)

Am mers împreună şi am identificat un loc în Halmeu la o persoană privată care îşi pune la dispoziţie un depozit pe care îl are acolo pentru a strânge ajutoare. Sunt şi din Spania şi din Italia care au spus că vor să trimită ajutoare şi problema cu care şi ei s-au confruntat şi şi noi ne-am confruntat a fost cum faci ca aceste ajutoare să treacă din România în Ucraina, dar să treacă într-un mod organizat, şi să se asigure şi o parte şi alta că ajutoarele ajung unde trebuie să îşi ajungă. Şi aici, lucrând împreună cu doamna deputat, am reuşit să stabilim această punte, acest pod umanitar, unde în Halmeu se strâng aceste ajutoare şi în momentul în care sunt strânse suficient de multe produse, îi dau semn să zic în Ucraina, ei ne trimit un camion gol, camionul este încărcat şi în felul acesta sunt rezolvate toate problemele din punctul acesta de vedere.

În Ucraina, aceste ajutoare ajung la Vinogradiv, din Vinogradiv sunt date jos, sortate, stivuite şi trimise după aceea unde este este nevoie de ele. (…)

Hub-ul de la Halmeu este hub neguvernamental adică nu este o structură sub autoritatea Guvernului, astfel că bisericile, ONG-urile, firmele interesate, firmele care vor dori să doneze să aibă un sistem facil care să funcţioneze şi să le ofere siguranţa că bunurile ajung acolo unde trebuie”, a declarat europarlamentarul Cristian Terheş, aflat în vizită la Satu Mare.

Mesaj al deputatului Roksolana Pidlasa pentru ucrainenii care şi-au părăsit casele şi au rămas în România

Roksolana Pidlasa este deputata prin care europarlamentarul Cristian Terheş a stabilit punctele umanitare între România şi Ucraina, fiind persoana care a facilitat trecerea convoaielor umanitare şi a transporturilor cu ajutoare către locurile unde este nevoie de produse alimentare.

Practic, prin intermediul deputatei, camioanele goale sunt trimise la Halmeu din Ucraina, fiind vorba despre autoturisme înmatriculate în ţara vecină, astfel că transportul se desfăşoară în condiţii mult mai sigure, decât dacă ar fi vorba despre maşini înmatriculate în România. De asemenea, Roksolana Pidlasa a facilitat şi obţinerea de documente care sunt necesare pe teritoriul ucrainean în timpul deplasării pe teritoriul statului vecin.

„Noi funcţionăm şi lucrăm în Transkarpatia lângă zona transfrontalieră cu România, primim ajutoarele strânse de către români şi de către Uniunea Europeană, trimise de aici la noi în Transkarpatia. Noi primim cererile din zonele unde se duc luptele din oraşele bombardate şi ştim că, conform cererii, trebuie să trimitem în Mariupol, în Odessa, acolo unde trebuie, unde avem solicitări. Noi, ca deputaţi în Parlamentul Ucrainei nu lucrăm cu instituţiile noastre de stat, lucrăm cu spitalele, cu şcolile, cu partea de armată, unde au nevoie, acolo şi trimitem aceste ajutoare umanitare care ne parvin din România. Vreau să mulţumesc României, poporului român fiindcă a fost prima ţară care s-a mobilizat şi ne-au ajutat foarte mult cu aceste ajutoare umanitare. A fost prima ţară care a început să strângă aceste ajutoare umanitare şi să ni le trimită şi se vede că este o ţară vecină şi prietenă. Tot acest ajutor umanitar trimis de către dumneavoastră ajunge exact la refugiaţii din zonă şi exact acolo unde este nevoie, la spitale, şcoli, şi partea pentru cei care luptă. Acest război este războiul oamenilor de rând, deoarece este dus de noi toţi şi chiar se implică foarte mult toţi oamenii din toată Ucraina luptă nu numai soldaţii, dar şi oamenii de rând în acest război. Vreau să le spun ucrainenilor care şi-au părăsit casele şi ţara că o să fim învingători, o să fie pace, noi toţi, deputaţii, armata, facem totul ca să fim independenţi, să câştigăm acest război, şi să fie convinşi că războiul se va termina şi că fiecare se va întoarce acasă”, a declarat deputatul Roksolana Pidlasa.

Acţiunile de ajutorare a ucrainenilor se bucură de sprijinul tuturor bisericilor şi ONG-urilor

La întâlnirea de ieri a fost prezent şi părintele paroh Marius Dragoş, de la Parohia Ortodoxă din Halmeu. Acesta s-a implicat din primele zile în acţiunile umanitare întreprinse pentru ajutorarea ucrainenilor aflaţi în nevoie, cu tot ce a fost necesar.

„Implicarea nu este numai a mea, personală, este a întregii Biserici. Sunt alături de mine toţi preoţii din protopopiat, suntem coordonaţi, îndrumaţi de către sectorul social-filantropic al Episcopiei, prin părintele Casian, Preasfinţitul Iustin este permanent informat de ce se întâmplă şi este alături de noi. Nevoile lor sunt în primă fază de a le asigura linişte, confort, hrană, chiar şi îmbrăcăminte în unele cazuri. Şi tocmai pentru aceea suntem acolo, pentru a le întinde mâna noastră: Biserica, celelalte culte religioase, toate denominaţiunile creştine, ONG-urile, toţi cooperăm foarte bine, pentru că scopul nostru este să întindem această mână de ajutor. Iar binele înaintea lui Dumnezeu nu are culoare, nici confesională, nici etnică. Toţi suntem împreună să-i ajutăm, să le oferim această linişte, acest confort, acestă siguranţă. Îi ajutăm cu cele de primă necesitate, apoi îi ajutăm cu cazare, pentru cei care au nevoie să se odihnească. Vin mulţi după 3-4 zile de drum, drum în teroare, în frică, în teamă, în condiţii grele. Deci au nevoie de un loc unde să se odihnească. Şi mai departe, cei care nu au venit cu maşinile proprii, le asigurăm mijloace de transport. Totul controlat, totul supravegheat, astfel încât să nu avem surprize neplăcute. Tot timpul am încercat să găsim calea de a folosi toate donaţiile şi tot ceea ce omul a jertfit pentru că oamenii au rupt din al lor, ca să dea celor care acum trec prin necazuri. Tot timpul am căutat confirmarea faptului că nu se iroseşte niciun efort depus”, a declarat părintele paroh Marius Dragoş, de la Parohia Ortodoxă din Halmeu.