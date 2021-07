Fotbalul judeţean începe pe 29 august! Deciziile Adunării General AJF, componenţa seriilor

Sâmbătă, 24 iulie 2021, la un hotel din centrul oraşului Satu Mare a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Judeţene de Fotbal. Au ajuns aproximativ 40 de membri afiliaţi, dintr-un total de aproape 60.

În faţa persoanelor cu drept de vot au vorbit Ştefan Szilagyi – preşedintele AJF, Zoltan Pataki – vicepreşedinte AJF, Arpad Katona – secretat AJF, Edomer Szilagyi – din Comisia Medicală AJF. Invitatul special al şedinţei a fost sătmăreanul Marcel Savaniu, fost arbitru FIFA, care s-a mutat de la Braşov la Satu Mare. Ştefan Szilagyi a dat de înţeles că în curând Marcel Savaniu va ocupa o funcţie importantă la AJF Satu Mare (cea de vicepreşedinte?!)

Pentru început s-a prezentat raportul comisiei de cenzori (capital propriu – 89.074 de lei, total datorii – 54.059 de lei, venituri total – 189.296 de lei, rezultatul net al exerciţiului 42.882 de lei).

Din partea Comisiei de disciplină AJF, Zoltan Pataki nu a avut pea multe de spus, mai ales după un an de pandemie, în care nu s-au jucat multe meciuri. Totuşi, a ţinut să felicite echipele angrenate în lupta pentru titlul judeţean, ori pentru Cupa României, pentru că ”şi-au văzut de treaba lor”. Apoi, Edomer Szilagyi a prezentat, pe scurt, condiţiile medicale în care se pot organiza meciuri în următorul sezon. Asemeni altor autorităţi, recomandarea a fost vaccinarea celor implicaţi.

În timpul şedinţei s-au oferit aplauze pentru Istvan Kovacs, pentru participare la Euro 2020, Ştiinţa Beltiug şi CSM Victoria Carei, pentru trofeele câştigate. Un premiu simbolic (o minge) a primit reprezentantul Luceafărului Decebal, echipă care nu a dorit să încurce sistemul prin care se decide campioana judeţeană (s-a retras pentru a fi un număr par/ confortabil de participante).

S-a oferit despre obţinerea Licenţei C, recomandată mai ales tinerilor care antrenează ori se gândesc să pornească pe un nou drum. La capitolul afilieri/ dezafilieri, nimic notabil, doar că unele echipe au trecut sub o altă formă, gen Unirea Păuleşti de la AS la AFC, Ştiinţa Beltiug etc.

Juniorii A1 pentru sezonul următor sunt cei născuţi în anul 2002 (sau mai tineri) până la finalul acestui an, respectiv cei născuţi în anul 2003 (sau mai tineri) din primăvara anului 2022. Cadetul va fi jucătorul născut în anul 1998 (sau mai tânăr).

Ştefan Szilagyi le-a sugerat cluburilor să ia în considerare Cupa AJF la fotbal în sală care va fi organizata în decembrie sau ianuarie.

Iar acum să trecem la ceea ce interesează pe toată lumea.

Sezonul 2021-2022 va cuprinde Liga 4 Elite (două serii), Liga 4 (două serii) şi Liga 5 (o serie). Cele trei campionate vor începe pe rând: 29 august – Liga 4 Elite, 5 septembrie – Liga 4, 12 septembrie – Liga 5. Dacă totul decurge conform planului, ţintarul din Elite va fi stabilit într-o şedinţă pe 16 august.

Încă nu este clară lupta finală pentru titlul judeţean, după sezonul regulat (tur-retur). S-a vorbit despre un mini-campionat cu primele trei din ambele serii (tur-retur, fiecare cu fiecare), ori cu jocuri între diferite locuri. Aici depinde şi de ce va hotărî Federaţia ”mamă” în privinţa jocurilor de baraj pentru eşalonul al treilea. Dincolo de lupta pentru titlul judeţean, vor fi şi jocuri de clasament, de dragul fotbalului, bune pentru pregătirea tinerilor arbitri (barem la jumătate).

Pentru sezonul 2022-2023 s-a hotărât asupra unei singure serii de Elite. Seria va fi formată din primele 6 din ambele serii Elite, la capătul sezonul 2021-2022, respectiv câştigătoarele seriilor din Liga 4 din sezonul precedent.

Altfel, în sprijinul echipelor afiliate la AJF Satu Mare, s-a hotărât reducerea tuturor taxelor pentru noul campionat cu 10%. Chiar şi aşa, sunt echipe care se confruntă cu probleme de ordin financiar. Pe lista de mai jos nu apar echipe precum Tiream, Ghenci.

În continuare vă prezentăm o simulare cu echipele celor trei campionate. Adică pot să apară schimbări până la startul sezonului. Dar vă puteţi face o idee asupra a ceea ce urmează din toamnă.

Liga 4 ELITE – Seria A (12 echipe)

• Talna Oraşu Nou

• Energia Negreşti Oaş

• Turul Micula

• Unirea Păuleşti

• Ştiinţa Beltiug

• Luceafărul Decebal

• Olimpia MCMXXI SM

• Recolta Dorolţ

• Voinţa Turţ

• Crasna Moftinu Mic

Liga 4 ELITE – Seria B (12 echipe)

• AS Căpleni

• Recolta Sanislău

• Stăruinţa Berveni

• Viitorul Vetiş

• CSM Victoria Carei

• Viitorul Lucăceni

• Unirea Tăşnad

• Schwaben K. Cămin

• Frohlich Foieni

• Fortuna Căpleni

Liga 4 – Seria A (10 echipe)

• Real Andrid

• Vulturii Santău

• Termala Dindeşti

• Unirea Pişcolt

• Schamagosch Ciumeşti

• AS Ghenci

• Platanul Marna

• Voinţa Doba

• Kneho Urziceni

• CSM Victoria Carei II

Liga 4 – Seria B (11 echipe)

• Someşul Oar

• Speranţa Halmeu

• Dacia Medieşu Aurit

• Voinţa Lazuri

• Cetate 800 Ardud

• AS Livada

• Sportul Botiz

• Voinţa Babţa

• Someşul Odoreu

• Venus Dumbrava

• Victoria Apa

Liga 5 (11 echipe)

• Viitorul Viile SM

• Unirea Bercu

• Egri Sasok Agriş

• Olimpia Căuaş

• Ugocea Porumbeşti

• Gloria Moftinu Mare

• Recolta Dorolţ II Dara

• Dacia Supur

• Codreana Homoroade

• Prietenia Crucişor

• Olimpia Domăneşti