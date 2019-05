Fotbalul judeţean ar putea reveni la Elite din sezonul 2020-2021

Deocamdată se pregăteşte finalul de campionat

Zilele următoare se vor juca ultimele meciuri din sezonul regulat al fotbalului judeţean. Ne referim la Liga 4 şi Liga 5. De săptămâna viitoare se va intra într-o fază care va stabili campioana judeţului în sezonul 2018-2019. Iar alte echipe vor juca pentru clasament, socializare şi pentru a strânge mai multe meciuri. Despre ce ne aşteaptă am aflat la începutul săptămânii de la Ştefan Szilagyi.

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare a venit la Informaţia TV în emisiunea Panoramic Sportiv.

Sistemul pentru stabilirea campioanei

La barajul de promovare în Liga 3, campioana judeţului Satu Mare va întâlni echipa câştigătoare din judeţul Bistriţa-Năsăud. Meciurile tur-retur se vor juca în 15 şi 22 iunie. AJF Satu Mare trebuie să comunice campioana la Federaţia Română de Fotbal până în 10 iunie.

Cum se stabileşte campioana din Satu Mare? Din sezonul regulat al Ligii 4 a mai rămas o etapă. Imediat după aceasta vom afla primele trei echipe calificate în Final Four. Adică câştigătoarele celor trei serii. A patra echipă din Final Four va fi cea mai bună care a terminat pe locul 2. Astfel din 27 mai se va disputa un mini turneu, după sistemul fiecare cu fiecare. Cea mai bună se va califica în Final Four.

În continuare se va trage la sorţi pentru stabilirea semifinalelor din Final Four. Atât semifinalele cât şi finala judeţului se vor disputa tur-retur. AJF doreşte ca prin acest sistem să obişnuiască campioana cu sistemul de la barajul pentru Liga 3.

Altfel, preşedintele AJF ne transmite că nu vor fi probleme în acest an privind Certificatul de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Asta pentru că principalele echipe din Liga 4 l-au obţinut ori urmează să-l aibă.

Ştefan Szilagyi spune că şi în Liga 5 se va stabili o campioană. La finalul sezonului regulat, locul 1 din Seria A va juca cu locul 2 din Seria B, respectiv 2A cu 1B. Apoi urmează finala. Şi restul echipelor vor mai susţine meciuri de clasament, 3A cu 3B, 4A cu 4B etc.

Despre viitor

Întrebat dacă este mulţumit cu sistemul fotbalului judeţean din sezonul 2018-2019, acelaşi preşedinte declară: “Soluţia ideală aici în Liga 4 nu o s-o găsim. Dar este mai bine faţă de anul trecut, când am avut Elite şi când din 12 echipe s-au retras 3. Era stabilitate financiară când am introdus Liga 4 Elite, dar au venit alegerile şi lucrurile s-au schimbat. Cu acest sistem, la sfârşitul campionatului se întâlnesc cele mai puternice echipe. La Adunarea Generală din această vară vom vedea dacă se doreşte schimbarea sistemului. Se poate să revenim la Elite, doar că nu ştim cine va garanta că nu se va întâmpla ca anul trecut. Eu am o variantă, dar aştept şi propunerile membrilor afiliaţi. Mă gândesc să rămână acelaşi sistem cu trei serii în Liga 4 în sezonul 2019-2020. Iar din anul competiţional 2020-2021 să revenim la Liga 4 Elite. Aici ar veni primele patru echipe din cele trei serii plus câştigătoarele seriilor din Liga 5. Atunci am putea forma un Elite cu 14 echipe. Este doar o propunere. Am mai multe, dar vom vedea la Adunarea Generală.”