Fotbalul judeţean a intrat în vacanţă până-n primăvară

Deşi a pierdut cu Ciumeşti, AS Căpleni este campioană de toamnă

Seria C din Liga 4 a închis în weekend sezonul de toamnă al fobalului judeţean. Jucătorii intră într-o vacanţă de aproximativ patru luni, iar pe primul loc hibernează AS Căpleni.

Chiar dacă a pierdut în derby-ul rundei, AS Căpleni rămâne pe prima poziţie cu un avans de trei puncte. Legat de meciul de duminică, Ciumeşti a dechis rapid scorul, C. Czier a făcut 1-0 în minutul 10. A urmat o perioadă lungă fără gol, gazdele dublându-şi avantajul prin Heinrich (min. 70). S-a făcut 3-0 patru minute mai târziu, pe lista marcatorilor intrând şi Holeiter. Oaspeţii au reuşit să înscrie două goluri pe final, prin Szabo (min. 80) şi Bakai (min. 85). Ciumeşti – AS Căpleni s-a încheiat 3-2.

Ciumeşti: Ernyi – Szajnik, H. Czier, Paşca, Tiar, P. Czier (cpt.), Gereben, Heinrich, Holeiter. Rezerve: Schnebli, Demian, Siesz, Cuc, V. Varga. Antrenor: Cristian Borbely.

AS Căpleni: Veibel – Hauler, Pataki, Fleisz, A. Baumgartner, Bakai, Moldovan, Gecse, Szabo, Ionucz, Boldizsar (cpt.). Rezerve: K. Baumgartner, S. Heveli, Silaghi, D. Heveli, Keszenheimer. Antrenor: Norbert Demku.

Este prima înfrângere pe care a suferit-o AS Căpleni în sezonul 2018-2019. Altfel, podiumul sezonului de toamnă este completat de Victoria Carei, învingătoare sâmbătă în meciul cu echipa din Cămin.

Rezultatele etapei a 13-a:

• Ciumeşti – AS Căpleni 3-2

• Carei – Cămin 4-0

• F. Căpleni – Ghenci 8-1

• Tiream – Andrid 2-3

• Lucăceni – Sanislău 1-0

• Berveni – Foieni 0-2

• Pişcolt a stat