Fotbaliștii Olimpiei au petrecut de Revelion la munte, în restaurante și în familie

Cu gândul la un an mai bun, la noi succese sportive

Aflați în vacanță, după un sezon greu, fotbaliștii Olimpiei, antrenorii grupării sătmărene, au ales să petreacă noaptea Anului Nou în diverse locuri.

O bună parte dintre ei au ales să meargă la munte, unii la restaurante, iar alții acasă, alături de prieteni, sau în familie. Pentru a le afla dorințele, proiectele pentru 2017 am contactat o bună parte dintre jucătorii grupării sătmărene. O parte dintre gândurile lor le puteți afla mai jos.

Mureșan, Heil și Faur au mers la munte, Iuhas, Munteanu și Șuta acasă cu familiile și prietenii

Trei dintre jucătorii de bază ai Olimpiei, Valter Heil, Florin Mureșan și Bogdan Faur, dar și fostul lor coleg Manu Mureșan, au întâmpinat Anul Nou la munte, la o cabană din județul Covasna. O cabană care aparține portarului Roland Niczuly de la Sepsi. Evident, cei trei au fost însoțiți de frumoasele lor prietene și au întâmpinat anul 2017 într-un superb decor hibernal. “La mulți ani tuturor sătmărenilor! Sănătate, bucurie, fericire! Succes Olimpiei!” au fost urările transmise de Florin Mureșan.

Căpitanul Olimpiei, Cosmin Iuhas, golgeterul Mitru Muntean, portarul Marius Șuta, fostul lor coleg Adrian Marinaș, au petrecut în familie, alături de soții, copii plus un grup de prieteni. S-au simțit cu toții excelent, iar Cosmin Iuhas a ținut să le transmită sătmărenilor un sincer și călduros “La Mulți Ani!”. Pentru 2017, pe plan personal și fotbalistic își dorește sănătate, stabilitate financiară la club și un parcurs bun cu Olimpia în sezonul de primăvară.

Un alt jucător important al Olimpiei, Mihai Onicaș a petrecut noaptea dintre ani la Satu Mare. Clujean de origine, Onicaș a rămas la Satu Mare alături de prietena lui.

Bogdan Andone a petrecut la București cu gândul la Olimpia

Antrenorul Olimpiei, Bogdan Andone, a întâmpinat anul 2017 împreună cu membrii familiei, soția și cei doi copii. Petrecerea dintre ani a avut loc la un restaurant din București la care au mai participat mai mulți prieteni apropiați. “M-am gândit mult la Olimpia în noaptea Anului Nou. Îmi doresc din tot sufletul să pot continua munca începută la Satu Mare. Putem progresa, putem spera mai mult. Dar avem nevoie de stabilitate financiară”, a spus Andone care le-a urat sătmărenilor “Un an 2017 cu sănătate și fericire!”

De la Andone am aflat că un alt jucător de bază, Silviu Pană, a fost la munte de Revelion, alături de un grup de prieteni printre care s-a aflat și internaționalul Răzvan Marin.

Rămânând tot la staff, președintele Attila Karda, s-a aflat în Mureș atât de Crăciun cât și de Anul Nou. El a petrecut sărbătorile cu familia cu gândul la câteva proiecte legate de viitorul Olimpiei. “Avem în vizor câteva proiecte atât în ce privește echipa cât și reabilitarea stadionului. Cu echipa ne dorim să mai creștem atât ca joc cât și în clasament. Am dori să ne mai întărim cu 2-3 jucători, inclusiv din Liga 1. Dar majoritatea proiectelor sunt în strânsă legătură cu finanțarea echipei. Sper să fie una corespunzătoare”, a spus Attila Karda care a mai adăugat că la sfârșitul săptămânii va fi la București, la gala AFAN, iar săptămâna viitoare se întoarce la Satu Mare.

Directorul sportiv Dani Pașca a fost la Tășnad. Dar și în noaptea de Anul Nou a fost preocupat de Olimpia, iar acum gândurile lui sunt îndreptate spre găsirea unei soluții în ce privește alcătuirea staff-ului medical care trebuie să cuprindă medic, asistent, kinetoterapeut.

Anca la Arieșeni, Villand în Germania

Portarul Iulian Anca a petrecut trei zile minunate, în stațiunea Arieșeni, alături de câțiva prieteni din copilărie, iar Romario Rus a întâmpinat Anul Nou tot la munte, la Râșnov în timp ce tânărul Carlo Erdei s-a distrat la Cluj alături de prieteni, dar și de câțiva foști jucători ai Olimpiei, cum ar fi Micaș și Brata.

Un alt jucător al Olimpiei, Robert Villand a petrecut Crăciunul și Revelionul în Germania, la Augsburg.

Raul Krausz, tânărul și talentatul mijlocaș al formației sătmărene este în Maramureș, la Băiuț, localitatea lui natală. Tot în localitatea natală, la Călinești Oaș, a fost și fundașul dreapta Adrian Ciul. “Mi-am petrecut Revelionul la Călinești, cu prieteni, rudenii, cu familia. Ne-am simțit excelent, iar în 2017 îmi doresc să am parte de sănătate și să mă impun ca titular la Olimpia”, a spus Adi Ciul.

Din păcate nu am putut contacta toți jucătorii din lot. Dar suntem convinși că toți au gânduri bune pentru noul an și că doresc binele Olimpiei. La fel și noi. Și, pentru că abia am intrat în anul 2017, vă urăm tuturor:

An Nou fericit! Sănătate, bucurie, prosperitate!