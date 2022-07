Fotbaliştii de la CSM Satu Mare şi-au reluat pregătirile

Lotul cuprinde deocamdată 28 de jucători

După o vacanţă de peste o lună, luni s-a dat startul pregătirilor la echipa de fotbal de la CSM Satu Mare.

La primul apel din acest an au răspuns prezent 22 de jucători. Dar lotul, aşa cum a fost furnizat de conducerea clubului, cuprinde următorii 28 de jucători:

• Iulian Anca, Daniel Oşan, Rareş Oşan – portari;

• Răzvan Prodan, Adrian Bura, Peter Fischer, Călin Vădan, Gabi Cadar, Alex Bonea, Baior Denis, Fl. Mureşan, Ciprian Brata, Istvan Schwarckopf, Ervin Zsiga, Kevin Barth, Raul Ziman, Lucien Contra, Barna Antal, Cătălin Vaida, Suto Zalan, Alex Negrea, Adrian Micaş, Adrian Ciul, Bogdan Jeler, Marco Bota, Antonio Pşca, Denis Lazăr, Tamas Patrik, Rareş Mureşan şi Mansour Guyene – jucători de câmp.

După cum se vede din lista de mai sus, în lot sunt câţiva jucători care revin la Satu Mare sau alţii promovaţi de la juniori sau de la echipe din judeţ. Printre numele cel mai cunscute se află cel ale lui Alex Negrea (23de ani, ex Chindia, Şimleu, Hermannstadt), Adrian Ciul (26 de ani, ex Olimpia, Viitorul Pandurii Tg. Jiu), Adrian Micaş (23 de ani, ex U Cluj, Recea, Minaur), Antal Barna (22 de ani, ex Csikszereda Miercurea Ciuc).

Senegalezul Mansour Guyene nu s-a numărat printre jucătorii prezenţi la primul antrenament. El se află în ţara natală, dar se va alătura lotului peste 2-3 zile.

La antrenament a aparticipat şi Cornel Ene, revenit la Satu Mare din Ungaria unde a evoluat în campionatul din ţara vecină. Dar este puţin probabil ca acesta să rămână la CSM.

Luca Tincău, Dobrai, Kanaloş, Zanfir, Ionescu, jucători care au evoluat pentru CSM SM în sezonul trecut, nu au fost prezenţi la acest prim antrenament. Se spune despre ei că şi-ar fi încheiat conractul cu gruparea sătmăreană.

Antrenamentul a fost condus în prima parte de Tiberiu Csik şi Levente Paul în timp ce Florin Fabian, înscăunat recent director tehnic, a urmărit activitatea de pe bancă.

Despre programul din următoarele săptămâni vă vom informa la timpul potrivit. Deocamdată jucătorii se vor pregăti pe Olimpia şi la baza sportivă Dinamo după care va urma un cantonament în judeţul Mureş şi apoi un turneu în Ungaria.