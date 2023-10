FOTBAL: Un fost jucător al Olimpiei publică o scrisoare fără precedent

În cariera sa, Cristian Daminuţă a jucat inclusiv la fost Olimpia Satu Mare, înainte de desfiinţare. Se întâmpla în sezonul 2016-2017 din Liga 2.

Acesta a decis să se retragă din fotbal printr-un mesaj „fără precedent” în care a scris multe povestiri din „spatele scenei”.

Iată mesajul publicat de Daminuţă pe pagina de facebook:

11.10.2023-Speram sa nu ajung niciodata in clipa in care imi voi anunta retragerea oficiala din cariera de fotbalist.

M-am nascut talent,dar am murit speranta…de ce?

Pt ca totul s-a derulat in viata mea pe repede inainte..Am cochetat cu toate grupele de juniori de la lotul national,am debutat la 15 ani in divizia B in 2005,urmand ca un an mai tarziu sa-mi fac debutul in Divizia A(liga 1 de azi) in 2006 pe cand aveam doar 16 ani,intr-un meci cu Dinamo pe stadionul Dan Paltinisanu in fata a 40 de mii de specatori,caci la Tm in perioda respectiva se respira doar FOTBAL..datorita multimii si celor din CVUCS(microbistii stiu ce inseamna).

In 2017,cei din conducerea lui Marian Iancu(fara nici o vina) in special Chivorchian,venit din fundul Moldovei intr-un oras ca Tm si crezand ca mai are putere pe la federatie,i-au bagat tot felul de “petarde”in cap boss-ului de la BKP asigurandu-l ca eu,Cristian Daminuţă la terminarea junioratului(2008) sunt obligat sa mai semnez cu clubul inca 3 ani.. urmand ca salariul meu sa creasca de la 700$ la 1200$ timp de 5 ani.. adica de la 18 ani la 23 de ani,in ideea in care la Tm au fost adusi tot felul de jucatori pe sute de mii euro care incaltau cu fesul,sau driblau prin cezariana,iar eu fiind copilul orasului,component al loturilor de juniori si o “carne”’de vandut eram tratat ca si un “jalon”..

Ce-a facut clubul? M-a suspendat pana la terminarea junioratului(6 luni),fiind obligat sa ma antrenez cu juniorii clubului,dupa ce am debutat in ALB Violet si mi-am indepllini visul din copilarie…urmand ca din 2008 sa fiu transferat de Inter Milano(la varsta de 18 ani),liber de contract si cu un contract propus pe 5 ani cu 3500€ pe luna😂mai putin decat magazionerul…Dar nu ma interesau banii,imi traiam visul de-a juca fotbal la INTER..

Si aici fac o paranteza: dragi copii,aveti grija ce impresari va luati! Ca eu am plecat la Inter cand ma voia toata Romania si toata Europa pe 3500€ pe luna,cand altii,nu dau nume au iesit din saracie datorita mie! In fine!

Dupa transferul la Inter(primavera),am reusit sa ma impun si sa si ajung capitanul echipei pe fortele proprii,nu impins de la spate de impresari,ca erau 0 cu tot respectul fata de ei!

Si ca sa vedeti sau sa aflati adevarul,cel mai bine ar fi sa l intrebati pe Piero Ausiglio(ca e in conducerea echipei mari) cine a fost Daminuta la juniori,sau cum se schimba tabela la loviturile libere…dar nu asta e important…

M-au imprumutat la Dinamo la nici 20 ani,ca eu n aveam “chef” sa joc cu juniori, Davide Santon,Mario Balotelli,Matia Destro,Giulio Donatti,Vid Belec,Rene Khrin,Luca Tremolada,Alberto Gerbo,Ricardo Bocalon,Joel Obi,Luca Tremolada,etc.. eu voiam presiune,c-am plecat de la Tm cu 40’de mii care strigau numele meu..

La Dinamo am prins perioada in care erau cel putin 4-5 conducatori: Borcea,Badea,Turcu,Giovanni Becali,iar eu eram impresariat de Florin Iacob care saracu nici macar loc la masa n avea cu ei,dar incerca…La Dinamo antrenor era Talnar,ca si fotbalist a fost 🔝 ca si antrenor,nici o treaba cu fotbalul.. in 6 luni,am jucat 2 meciuri.. si alea de avarie… chit ca imi faceam cruce ce fotbalisti avea Dinamo atunci: Cristi Munteanu,Dolha,Pulhac,Moti,Lucian Goian,Margaritescu,Bostina,Torje,Adrian Cristea,N’doye,Claudiu Niculescu,Marius Niculae,Florin Bratu,Doamne ce echipa!❤️Dar fiind fara putere intr-un oras ca Bucuresti,care a distrus vietile sutelor de fotbalisti NASCUTI TALENTE,dupa ce am vazut ca nu joc nici daca sunt toti morti sau suspendati am inceput sa o iau razna si eu..

Tanar,cunoscut si cu bani,toate ingredientele ma pierd in mreaja Fetitelor dulci de Bucuresti dupa celebra melodie..Dar asta nu e tot: am facut gresei,recunosc,dar am platit pt ele! Si nu regret,chiar daca aveam 20 ani si eram singur intre HIENE…

Dupa perioada Dinamo,m-a sunat domnul Giovanni,care desi m a transferat la AC MILAN dupa 6 luni de vacanta la Dinamo in ideea in care dansul declara ca am loc doar in echipa tatuatilor(s a scuzat in momentul transferului la diavolii rosii) am reusit performanta sa ma transfer de la INTER la AC MILAN (suma de transfer in contract 5 milioane de €) unde naiba s au dus banii aia? Nu stiu.. facand un salt urias.. de la 3500€ la Inter la 6000€ la AC MILAN😂😂😂 fara nici un ban la semnatura..Contract pe 5ani cu AC MILAN..Aveam deja 20 de ani si ce e drept,n aveam nevoie de bani,ca oricum banii aduc numai probleme😂😂 la Ac Milan nu am

Avut posibilitatea sa ma antrenez cu echipa mare ca deja m au obligat sa merg in serie C la L’aquila(un oras distrus de cutremur)..macar la Inter m am antrenat cu Chivu(1 an,n am mancat o pizza cu el la Milano,desi eram junior roman intr-o echipa in care el era in primii 5 in viziunea lui Moratti),Lucio,Materazzi,Maicon,Zanetti,Cambiaso,Stankovic,Quaresma,Adriano,Ibrahimovic,Cruz,Crespo,etc..Da,la 18’ani ma antrenam cu astia… restul,au fost alegeri.. iar de la momentul semnarii cu AC Milan eu am fost obligat sa merg imprumut doar unde voiau ei,ca doar banii s au spalat,actele au fost facute,ce mai conteaza opinia mea..Restul calatoriei mele prin Europa la celelalte echipe nu are rost sa le mai scriu ca nu prezinta interes..Decat faptul ca in 2014

Domnul Hagi,m-a resuscitat si a reusit sa ma puna pe picioare si sa evoluez in 2 ani in 50 meciuri sub comanda dansului la Viitorul,iar asta pe mine m a facut sa ma faca sa ma simt apreciat ca fotbalist..Nu am fost usa de biserica,nu am fost limbist,din contra,am

Fost topor si m am luptat cu oricine a incercat sa mi “fure painea” de la gura,dar in ciuda faptului c am avut eticheta de golan,afemeiat,sau ce-a mai scris presa,eu mi am dus crucea mai departe..In incheiere,vreau sa va multumesc tuturor celor implicati in cariera mea scurta si sa va transmit toate cele bune!

Am avut un potential imens,dar n am realizat nici 30% din ce puteam sa fiu,dar timpul a trecut,eu m-am maturizat si acum ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt sanatos si am 2 copii pe care ii iubesc ca pe ochii din cap! Dumnezeu sa va lumineze mintea si sa va ofere pace-n suflet! 🙏🏻