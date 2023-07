FOTBAL: Se rupe proiectul Victoria Carei – LPS Satu Mare?

Zilele trecute s-au făcut şi s-au anunţat planuri mari la CSM Victoria Carei, însă iată că totul ar urma să înceapă de la zero. Ce s-a întâmplat?

În urmă cu ceva zile am consemnat în pagina de sport a cotidianului Informaţia Zilei proiectul unei colaborări sportive între CSM Victoria Carei şi LPS Satu Mare. Un proiect care viza dubla legitimare a unui număr de 10 tineri jucători, juniori sub 17 ani, cu drept de joc la Liceul cu Program de Sport din Satu Mare şi la Victoria Carei, echipă care activează în Liga 3. În plus, fapt anunţat de CSM Victoria, antrenorul principal al echipei din Carei urma să devină profesorul Mihai Sabău,antrenorul juniorilor de la LPS.

Zis şi făcut şi vreme de câteva zile antrenorul Sabău şi-a intrat în ”pâine” iar jucătorii sătmăreni au participat la primele şedinţe de pregătire chiar dacă proiectul de asociere nu fusese supus, aşa cum este legal, aprobării Consiliului de Administraţie al LPS.

Una peste alta, chiar dacă nu fusese parafat, proiectul părea unul fezabil, cu avantaje de ambele părţi, iar lucrurile păreau aşezate pe un făgaş bun. Dar nu este aşa. Câteva zile mai târziu, Consiliul Local Satu Mare a depus un proiect de asociere cu LPS Satu Mare în sensul celor de mai sus. Iar de aici încolo au apărut diverse reacţii, unele deosebit de virulente, supărări, acuzaţii etc. Nu le consemnăm că sunt multe şi, evident, unele sunt în bună parte subiective. În funcţie de interes. Fireşte, marele semn de întrebare este pus în dreptul Consiliului Local Satu Mare. De ce acum după ce s-a ajuns la un acord de principiu între LPS şi CSM Victoria? De ce nu mai devreme? Cateva explicaţii am primit în acest sens. Dar pentru că nu vrem să polemizăm, le trecem sub tăcere.

Vom consemna doar poziţia doamnei Ligia Banciu, directorul LPS Satu Mare. ”Tot ce pot să spun este că, până în momentul de faţa, la secretariatul Liceului cu Program de Sport din Satu Mare au fost depuse două proiecte de asociere din partea a doua cluburi sportive, unul din Carei şi unul din Satu Mare. Vom analiza în proxima şedinţă a Consiliului de Administraţie ale LPS cele două propuneri. Vom sta de vorbă şi cu elevii şi cu părinţii lor. Apoi vom supune la vot cel două propuneri” a spus directoarea Ligia Banciu. Nu înainte de a ne preciza că deciziile vor fi luate doar în interesul şi spre folosul tinerilor elevi. Dar, trebuie să consemnăm acest fapt, Consiliul Local Satu Mare are trei reprezentanţi în C.A. al LPS. Majoritari sunt însă profesorii de la LPS. Vorbind în termeni fotbalistici, mingea este în terenul lor.