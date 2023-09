FOTBAL, LIGA 4: Programul primei etape din cele două serii

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare anunţă luni, 4 septembrie 2023, programul primei etape din cele două serii ale Ligii a 4-a. Campionatul urmează să înceapă la sfârşitul acestei săptămâni.

Se precizează că pe parcursul săptămânii va fi anunţat programul comple.

LIGA A IV-A – Sezon 2023/2024

Seria A (sistem tur/retur = 26 jocuri)

1. AS Stăruinţa Berveni

2. AS Viitorul Lucăceni

3. AS Frohlich Foieni

4. CSM Victoria Carei II

5. AS Recolta Sanislău

6. AS Unirea Pişcolt

7. ACS Crasna Moftinu Mic

8. AS Ghenci

9. AS Real Andrid

10. AS Platanul Marna

11. ACS Voinţa Doba

12. ACS Someşul Oar

13. AS Kneho Urziceni

14. AS Schamagosch Ciumeşti

Etapa 1 – 8-9 septembrie 2023

AS Stăruinţa Berveni – AS Viitorul Lucăceni

AS Frohlich Foieni – CSM Victoria Carei II

AS Recolta Sanislău – AS Unirea Pişcolt

ACS Crasna Moftinu Mic – AS Ghenci

AS Real Andrid – AS Platanul Marna

ACS Voinţa Doba – ACS Someşul Oar

AS Kneho Urziceni- AS Schamagosch Ciumeşti

Seria B (sistem tur/retur/tur = 27 jocuri)

1. AS Înfrăţirea Tarna Mare

2. AS Sporting Culciu

3. CSM Satu Mare II

4. ACS Cetate 800 Ardud

5. AS Voinţa Lazuri

6. AS Dacia Medieşu Aurit

7. ACSC Recolta Dorolţ II Dara

8. AS Victoria Apa

9. AS Codreana Homoroade

10. ACS Voinţa Turţ

Etapa 1 – 8-9 septembrie 2023

AS Înfrăţirea Tarna Mare – ACS Voinţa Turţ

AS Codreana Homoroade – AS Sporting Culciu

AS Victoria Apa – CSM Satu Mare II

ACSC Recolta Dorolţ II Dara – ACS Cetate 800 Ardud

AS Dacia Medieşu Aurit – AS Voinţa Lazuri