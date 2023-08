FOTBAL, LIGA 4 ELITE: Nelu Donca a semnat cu o nouă echipă

A mai rămas o săptămână până la startul sezonului 2023-2024 din Liga 4 Elite Satu Mare. Echipele se află pe ultima sută de metri cu pregătirile şi fac ultimele transferuri pe posturile deficitare.

Talna Oraşu Nou a fost mereu o forţă a fotbalului judeţean sătmărean, iar de câteva zile are un nou antrenor. Este vorba de Nelu Donca.

”Mă bucur că conducerea clubului s-a gândit la mine şi am acceptat să lucrez la unul dintre cluburile care an de an îşi doresc să facă performanţă. Obiectivul meu este să fac o echipa competitivă şi să terminăm campionatul în primele 3 echipe”, ne-a declarat Nelu Donca.

Sâmbătă, Talna Oraşu Nou a susţinut, de la ora 11:00, un meci amical, contra Unirii Tăşnad. Vom adăuga rezultatul în acest articol în cursul zilei de sâmbătă.