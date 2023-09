FOTBAL, LIGA 3: Victorie la scor, după un joc spectaculos

Victorie neaşteptat de uşoară obţinută de CSM Olimpia Satu Mare în etapa a 3-a din Liga 3, în faţa echipei Minaur Baia Mare.

Dar este o victorie absolut meritată venită după un joc bun, aerisit, combinativ soldat cu 4 goluri şi multe alte ocazii. Şi, odată cu acest succes, CSM Olimpia totalizează 9 puncte şi împarte primul loc în Seria 10 cu SCM Zalău, echipă care are un gol mai puţin încasat decât cea sătmăreană.

Revenind la meciul de sâmbătă, trebuie să consemnăm că toţi jucătorii au avut o evoluţie care poate fi catalogată drept bună. Dar pata de culoare a jocului grupării sătmărene au dat-o cei doi nou veniţi în ultimele zile, Adam Abdul-Wahab şi Moussa Tiefing Samake. Iar dacă în urmă cu două săptămâni cel mai bun jucător de pe teren a fost, din punctul nostru de vedere, Adam Abdul-Wahab după meciul cu Minaur putem spune că Moussa Tiefing Samake a fost numărul unu. Să ai 19 ani, să marchezi două goluri şi să dai o pasă de gol la debutul în faţa propriilor suporteri nu este chiar un lucru simplu.

Moussa, împrumutat de la CFR Cluj, a deschis scorul în minutul 4, după un şut din careu, balon uşor deviat de un apărător băimărean. Apoi, în minutul 13 Moussa l-a angajat foarte bine pe Vidrăşan care a trimis balonul în plasă după un şut pe jos, expediat din interiorul careului. În minutul 20 a venit rândul căpitanului Ervin Zsiga să centreze perfect pentru Răzvan Lazăr care, cu o lovitură de cap, a majorat scorul la un neverosimil 3-0.

Spre finalul primei reprize oaspeţii au reuşit să echilibreze jocul şi au redus din handicap prin Stoian (min. 37).

După pauză jocul are acelaşi aspect cu sătmărenii prezenţi în jumătatea adversă. Dar nu s-a mai marcat decât o singură data prin acelaşi Moussa (min. 67) care, după ce a depăşit prin dribling doi adversari a şutat violent, de la 12 metri lateral dreapta, sub transversala porţii băimărene. Cu câteva minute mai înainte Adam Abdul-Wahab a şutat violent de la 25 metri, dar balonul a lovit transversala porţii băimărene.

CSM Olimpia: Denis Moldovan – Raul Apai, Răzvan Lazăr, Paul Copaci, Adrian Micaş, Adam Abdul-Wahab, Pop Nándor, Raul Vidrăşan, Zsiga Ervin (65, Al. Mărieş), Viorel Chinde (81, Süveg Nándor), Moussa Tiefing Samake (85, Adrian Şter). Antrenor: Cosmin Juhas. Director tehnic: Florin Fabian.

Bucuria lui Cosmin Juhas

După meci, antrenorul Cosmin Juhas radia de bucurie. Cu un zâmbet larg pe faţă acesta a declarat: ”Am fost echipa mai bună, am meritat victoria. Prin joc, prin rezultat am arătat că am fost echipa cea mai bună. Progresăm meci de meci şi sper ca să progresăm şi în continuare. De la meci la meci arătăm altceva. Un progres continuu care, în urma unor prestaţii bune, aduc goluri, victorii. Îi felicit pe băieţi pentru joc şi victorie. Sper să o ţinem tot aşa” a spus Cosmin Juhas. Iar despre Moussa acelaşi Cosmin Juhas a avut numai cuvinte de laudă.

Să mai consemnăm că, potrivit celor spuse de organizatori, s-au vândut 484 de bilete. Nu au fost foarte multe bilete vândute dar sigur au fost mai mulţi spectatori în tribune. Asta pentru că unii au avut invitaţii, alţii sunt posesori de abonamente iar copiii au avut intrare gratuită.

Rezultatele etapei a 3-a:

• CSM Olimpia Satu Mare – Minaur Baia Mare 4-1

• CSM Victoria Carei – Crişul Sântandrei 2-1

• Olimpia MCMXXI – Sighetu Marmaţiei 2-2

• Lotus Felix – Sănătatea Cluj 3-1

• Minerul Dej – SCM Zalău 1-2

CLASAMENT

1. SCM Zalău 3 3 0 0 7-1 9

2. CSM Olimpia 3 3 0 0 7-2 9

3. Lotus Felix 3 2 0 1 4-3 6

4. S. Marmaţiei 3 1 2 0 6-5 5

5. Minerul Dej 3 1 1 1 6-5 4

6. Minaur BM 3 1 0 2 4-5 3

7. Victoria Carei 3 1 0 2 2-7 3

8. Olimpia MCMXXI 3 0 2 1 4-7 2

9. Sănătatea Cluj 3 0 1 2 3-6 1

10. C. Sântandrei 3 0 0 3 2-5 0

Etapa a 4-a

Vineri, 15 septembrie, ora 17:00

• Olimpia MCMXXI – CSM Olimpia

• Sănătatea Cluj – Victoria Carei

• Minaur Baia Mare – Lotus Felix

Sâmbătă, 16 septembrie, ora 17:00

• Sighetu Marmaţiei – SCM Zalău

• Crişul Sântandrei – Minerul Dej