FOTBAL, LIGA 3: Derby important în fotbalul sătmărean!

Sâmbătă, 7 octombrie 2023, de la ora 15.00, la Carei, în etapa a 7-a din Liga 3 la fotbal, Seria a 10-a, se va disputa ultimul meci între două echipe din judeţul Satu Mare, din turul campionatului.

Se vor afla faţă în faţă CSM Victoria Carei şi CSM Olimpia Satu Mare. Având în vedere poziţiile celor două echipe în clasamentul Seriei 10, Victoria – locul 4, CSM Olimpia – locul 2, se poate spune, fără a greşi, că este un derby al etapei în această serie. Mai mult, este un derby de tradiţie din fotbalul sătmărean chiar dacă, pe parcursul ultimilor ani, numele celor două echipe au suferit unele modificări. Un meci care, din multe puncte de vedere, se anunţă echilibrat cu un rezultat imprevizibil.

Echipa gazdă, Victoria, are un atu în plus după cele două succese consecutive care au propulsat-o pe locul 4. Plus că va fi susţinută de înfocaţii suporteri localnici. CSM Olimpia, după un start bun în campionat, 3 meciuri, 3 victorii, s-a stins în ultimele 3 etape în care a înregistrat o înfrângere pe teren propriu şi 2 rezultate de egalitate, din care unul pe teren propriu şi unul în deplasare. Dar, chiar aşa, şi în ciuda acestor meciuri mai puţin reuşite, echipa pregătită de Cosmin Juhas şi Florin Fabian are suficiente argumente pentru a înregistra un rezultat pozitiv. Un argument în plus ar fi valoarea lotului, care jucători experimentaţi, cu multe meciuri în eşaloanele superioare. Dar, aşa cum s-a văzut în ultimele jocuri, nu cu numele se câştigă meciurile. Una peste alta, lupta pentru cele 3 puncte va fi una îndârjită, un meci de ”prietenie” fiind puţin exclus. Victoria va încerca, prin cucerirea celor 3 puncte, să-şi securizeze poziţia în clasament în timp ce gruparea sătmăreană, dacă a rămas cu acelaşi obiectiv, o clasare pe primele două locuri în serie, trebuie să aducă 3 puncte de la Carei. De altfel, asta şi reiese din declaraţiille celor doi tehnicieni.

Marius Botan (Victoria): ”Vom avea un meci greu cu CSM Olimpia Satu Mare. Dar noi trebuie să profităm de avantajul terenului propriu, de perioada bună prin care trece echipa noastră, să profităm de perioada mai puţin fastă a echipei sătmărene. Trebuie să facem o partidă perfect pentru a învinge o echipă care şi-a alcătuit un lot pentru promovare” a spus Marius Botan.

”Sigur, nu e confortabil să iei doar două puncte din ultimele trei etape. Dar trebuie să arătăm acum că avem valoare şi că merităm cu adevărat să fim pe loc de baraj. Ne aşteaptă un meci greu la Carei, sunt greu de învins acasă iar acum trec şi printr-o formă bună” a declarat, conform comunicatului clubului, antrenorul Cosmin Juhas.

Formaţiile probabile:

Victoria Carei: Fila – Ciul, Kiss, Mihale, Vajda, Hosu, Barth, Moldovan, Marina, Batin, Nyilvan.

CSM Olimpia: Moldovan – Apai, Burdeţ, M. Mureşan, Copaci, Oanea, Chinde, Moussa, Abdoul, Zsiga, Mărieş.

Partida de pe stadionul Victoria va începe la ora 15.00 şi va fi arbitrată de Dragoş Lunca (Cluj) ajutat la cele două linii de Lazăr Seiche (Sălaj) şi Crstian Mureşan (Cavnic). Observatori: Paul Unimătan şi Leontin Moga (Zalău).

Programul etapei:

• Lotus Felix – CSM Sighetu Marmaţiei

• Minerul Ocna Dej – Olimpia MCMXXI

• SCM Zalău – Minaur Baia Mare

• Crişul Sântandrei – Sănătatea Cluj

• Victoria Carei – CSM Olimpia

CLASAMENT

1. SCM Zalău 6 0 0 12- 2 18

2. CSM Olimpia 3 2 1 11- 8 11

3. Lotus Felix 3 2 1 6- 4 11

4. Victoria Carei 3 0 3 8-12 9

5. Minerul Dej 2 2 2 12- 7 8

6. S. Marmaţiei 2 2 2 10-10 8

7. Sănătatea CJ 2 1 3 7- 9 7

8. Crişul S. 1 1 4 5- 8 4

9. Minaur BM 1 1 4 7-13 4

10. SC Olimpia 0 3 3 8-13 3