FOTBAL, LIGA 3: 16 ani de ultimul meci sătmărean pe stadionul Someşul

Olimpia MCMXXI Satu Mare – CSM Olimpia Satu Mare se întâlnesc sâmbătă, 16 septembrie 2023, de la ora 17.00, în etapa a patra din eşalonul al treilea.

Înaintea acestui meci eram curioşi când s-a jucat ultima dată un derby sătmărean în Liga a 3-a pe stadionul Someşul din municipiul Satu Mare.

Se întâmpla pe 14 septembrie 2007 când Someşul Satu Mare primea vizita Olimpiei Satu Mare. Totuşi, la modul general, ultimul derby între două echipe din municipiul Satu Mare, în Liga a 3-a, s-a jucat în luna martie a anului 2008, tot între cele două echipe, stadionul Olimpia fiind gazdă.

Dar să revenim la meciul de pe stadionul Someşul. Conform cronicii Informaţia Zilei, la meciul dintre cele două echipe au participat aproximativ 3.000 de suporteri. Vor fi mai mulţi acum? Timpul ne va răspunde.

Oricum, la vremea aceea jucau nume imporante din istoria fotbalului sătmărean. La Someşul Satu Mare, antrenori erau Dacian Nastai şi Cristian Popa, iar Olimpia îl avea pe Florin Fabian – antrenor/jucător.

Pentru a vă introduce în atmosfera din sezonul 2007-2008 al Ligii a 3-a, vă prezentăm avancronica şi cronica publicate de cotidianul Informaţia Zilei pe 14 şi 15 septembrie 2007.

AVANCRONICĂ – 14 septembrie 2007

“Primul derby judeţean al sezonului din Liga a III-a se joacă pe stadionul din Bulevardul Cloşca, între Someşul şi Olimpia. Ambele echipe vin după câte o victorie – Someşul în deplasare la Blaj, Olimpia acasă cu Bihorul Beiuş – şi de aceea se anunţă un meci interesant. Plus că există o oarecare rivalitate între cele două echipe, care vor neapărat să câştige.

În campionatul trecut cele două combatante şi-au împărţit punctele, fiecare câştigând meciul de acasă, Olimpia cu 2-0 şi Someşul cu 3-0. Declaraţiile celor două părţi sunt destul de rezervate. Dacă vicepreşedintele Olimpiei, Vasile Boudi, e de părere că echipa sa are un lot mai valoros decât Someşul şi că se merge la victorie, antrenorii Someşului au spus că joacă la victorie şi speră să continue parcursul bun din ultimele meciuri. Dacă Olimpia nu se confruntă cu probleme de efectiv, Someşul nu se poate baza pe atacantul Petcuţ, care s-a accidentat la antrenamentele de duminică. Someşul are în lot jucători tineri şi foarte tineri, iar Olimpia are în primul 11 câţiva jucători trecuţi de prima tinereţe, cum ar fi Fabian şi Dragomir, care compensează însă cu experienţa lor de joc.

Partida se dispută cu începere de la ora 17.00 şi este arbitrată de Dan Monea din Cluj, care este ajutat de concitadinul său Doru Iancu şi de Alin Damian din Turda. Observator FRF a fost delegat Dan Jiga din Bistritţ.

* Someşul: Suciu-Marinaş, Crişan, Gardoş, Iuhas, Sălăgean, Varga, Găvruş, Ludescher, Pop, Dragoş.

* Olimpia: Moldovan – Teger, Szabo, Batin, Swarckopf, Dragomir, A. Paul, Tempfi, Fabian, Mihovici, Shannat.

D. Chiorean”

CRONICĂ – 15 septembrie 2007

“Lume multă (circa 3.000 de spectatori), atmosferă plăcută, vreme bună, teren bun – acestea au fost condiţile în care s-a desfăşurarat meciul de ieri dintre Someşul şi Olimpia.

În concluzie, condiţii propice pentru a vedea un meci plăcut, un derby adevărat. Numai că meciul nu prea a semănat a derby, lipsindu-i acea scânteie sau încrâncenare din meciurile de odinioară dintre Olimpia şi Someşul.

Jocul a început în nota de dominare a gazdelor, care în prima jumătate de oră au avut două bune ocazii. Mai întâi Dragoş (min. 19) a trimis cu capul de la 4 metri, dar Dragomir a respins de pe linia porţii, după care, în minutul 30, Petcuţ a şutat în bară de la 35 de metri. Repriza s-a încheiat cu o mare ratare a lui M. Pop, şut de la 10 metri, parat de Moldovan. În partea a doua, în minutul 55, Salaman a trimis balonul în plasa Someşului, dar arbitrul n-a validat golul, pentru un fault imaginar la portarul Suciu. După această fază, jucătorii Someşului apasă pe accelerator şi în minutul 65 deschid scorul. Marian Pop a şutat în bară, balonul a revenit la Sălăgean, care a marcat apoi cu un vole la colţul lung. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic notabil, meciul încheindu-se cu victoria meritată a Someşului. Uşurată şi de absenţa din teren şi de pe bancă a lui Florin Fabian. Cică acestuia i s-a îmbolnăvit soţia şi a plecat cu ea urgent în Ungaria. Gurile rele spun însă cu totul altceva.

* Someşul: Suciu-Micaş, Crişan, Gardoş, Iuhas, Sălăgean, Varga, Găvruş, Petcuţ (80 Barbu- loviciu), Pop, Dragoş (89 Ludescher).

* Olimpia: Moldovan – Teger, Szabo, Batin, Swarckopf, Dragomir, A. Paul, Tempfli, Salaman (85 Chiorean), Mihovici, Shannat (71 V.Pop).”