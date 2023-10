FOTBAL JUDEŢEAN: Toate rezultatele, clasamentele şi meciurile viitoare

Fotbalul judeţean a trecut peste o nouă rundă la sfârşit de săptămână. Lupta în prima parte din Elite este foarte strânsă, lucru care garantează spectacol în perioada următoare.

Sanislău, Berveni şi CSM Olimpia Satu Mare au punctaj maxim în cele două serii din Liga 4, iar despre Liga 5 sunt prea puţine lucruri de spus şi prea multe meciuri amânate.

Rezultate, clasamente şi meciurile viitoare:

Liga 4 Elite (etapa 5)

• Someşul Odoreu-Schwaben Kalmandi Cămin 1-2

• Talna Oraşu Nou-Unirea Tăşnad 3-3

• AFC Căpleni-Fortuna Căpleni 3-4

• Turul/Partium-Oaşul 1969 2-5

• Rest. Schwaben K. Cămin-Talna Oraşu Nou 0-5

• ACS Botiz-Recolta Dorolţ 2-3 Ştiinţa Beltiug a stat

CLASAMENT

1. Talna Oraşu Nou 4 3 1 0 21-4 10p.

2. Unirea Tăşnad 4 3 1 0 19-4 10

3. Recolta Dorolţ 4 3 1 0 17-5 10

4. Oaşul 1969 4 3 0 1 20-9 9

5. ACS Botiz 5 3 0 2 20-11 9

6. Ştiinţa Beltiug 4 2 2 0 10-4 8

7. Turul/Partium 5 1 2 2 9-10 5

8. Schwaben K. Cămin 4 1 0 3 2-12 3

9. Fortuna Căpleni 5 1 0 4 6-25 3

10. AFC Căpleni 5 0 1 4 6-24 1

11. Someşul Odoreu 4 0 0 4 3-25 0

Etapa 6 – 7/8 octombrie

• Unirea Tăşnad-ACSC Recolta Dorolţ

• Stăruinţa Berveni-ACS Turul Micula

• Ştiinţa Beltiug-AS Fortuna Căpleni

• ACS Oaşul 1969-ACS Botiz

• Talna Oraşu Nou-AS Someşul Odoreu

• AFC Căpleni-ASFC Schwaben Kalmandi Cămin

Liga 4, Seria A (etapa 4)

• ACS Ciumeşti-Unirea Pişcolt 0-0

• Frohlich Foieni-Crasna Moftinu Mic 3-1

• Voinţa Doba-Real Andrid 2-4

• Recolta Sanislău-AS Ghenci 4-0

• Someşul Oar-Platanul Marna 2-1

• CSM Victoria Carei II-Stăruinţa Berveni 1-2

• Viitorul Lucăceni-Kneho Urziceni 2-0

CLASAMENT

1. Recolta Sanislău 4 4 0 0 13-5 12p

2. Stăruinţa Berveni 4 4 0 0 10-2 12

3. Crasna Moftinu Mic 4 3 0 1 18-7 9

4. Real Andrid 4 2 1 1 17-11 7

5. Frohlich Foieni 4 2 1 1 7-4 7

6. Someşul Oar 4 2 1 1 10-9 7

7. Kneho Urziceni 4 2 0 2 7-5 6

8. Platanul Marna 4 2 0 2 12-11 6

9. Viitorul Lucăceni 4 2 0 2 6-8 6

10. CSM Victoria Carei II 4 1 0 3 4-8 3

11. ACS Ciumeşti 4 0 2 2 3-15 2

12. Unirea Pişcolt 4 0 1 3 3-8 1

13. Voinţa Doba 4 0 1 3 3-10 1

14. AS Ghenci 4 0 1 3 1-12 1

Etapa 5 – 7/8 octombrie

• Someşul Oar-AS Recolta Sanislău

• Platanul Marna-ACS Voinţa Doba

• Ghenci-AS Kneho Urziceni

• Stăruinţa Berveni-ACS Ciumeşti

• Unirea Pişcolt-AS Viitorul Lucăceni

• Real Andrid-AS Frohlich Foieni

• Crasna Moftinu Mic-CSM Victoria Carei II

Liga 4, Seria B (etapa 4)

• CSM Satu Mare II-Sporting Culciu 13-1

• Cetate 800 Ardud-Înfrăţirea Tarna Mare 3-4

• Voinţa Lazuri-Codreana Homoroade 6-0

• Dacia Medieşu Aurit-Victoria Apa 0-3

• Voinţa Turţ-Recolta Dorolţ II Dara 3-0

CLASAMENT

1. CSM Satu Mare II 4 4 0 0 28-4 12p

2. Voinţa Turţ 4 3 0 1 12-2 9

3. Victoria Apa 4 3 0 1 13-7 9

4. Voinţa Lazuri 3 2 0 1 7-2 6

5. Recolta Dorolţ II Dara 4 2 0 2 10-7 6

6. Înfrăţirea Tarna Mare 3 2 0 1 8-9 6

7. Cetate 800 Ardud 4 1 0 3 11-18 3

8. Codreana Homoroade 4 1 0 3 4-18 3

9. Dacia Medieşu Aurit 3 0 0 3 1-10 0

10. Sporting Culciu 3 0 0 3 4-21 0

Etapa 5 – 7/8 octombrie

• CSM Satu Mare II-ACS Voinţa Turţ

• AS Sporting Culciu-ACS Cetate 800 Ardud

• AS Înfrăţirea Tarna Mare-AS Voinţa Lazuri

• AS Codreana Homoroade-AS Dacia Medieşu Aurit

• AS Victoria Apa-ACSC Recolta Dorolţ II Dara

Liga 5 (etapa 3)

• Dacia Supur-Voinţa Lazuri 2 Bercu 0-3

• Viitorul Viile SM-Olimpia Căuaş amânat

• Vulturii Santău-Voinţa Babţa amânat

• Luceafărul Decebal-Olimpia Domăneşti amânat

• Il Calcio-Ugocea Porumbeşti, miercuri, 4 oct.

CLASAMENT

1. Vulturii Santău 1 1 0 0 6-0 3p

2. Olimpia Domăneşti 1 1 0 0 4-0 3

3. Voinţa Lazuri 2 Bercu 2 2 0 0 6-2 6

4. Luceafărul Decebal 0 0 0 0 0-0 0

5 Viitorul Viile SM 0 0 0 0 0-0 0

6. Voinţa Babţa 0 0 0 0 0-0 0

7. Il Calcio 0 0 0 0 0-0 0

8. Ugocea Porumbeşti 1 0 0 1 2-3 0

9. Dacia Supur 2 0 0 2 0-7 0

10. Olimpia Căuaş 1 0 0 1 0-6 0

Etapa 4 – 7/8 octombrie

• Voinţa Babţa-Viitorul Viile SM

• Olimpia Domăneşti-Vulturii Santău

• Unirea Bercu-Luceafărul Decebal

• Ugocea Porumbeşti-Dacia Supur

• Olimpia Căuaş-Il Calcio